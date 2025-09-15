РУ
    21:25, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанец из «Астаны» стал третьим по итогам гонки «Гран-при Фурми»

    25-летний велогонщик команды XDS Astana Team Евгений Федоров занял третье место в однодневной гонке по дорогам Франции «Гран-при Фурми», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанец из «Астаны» стал третьим по итогам гонки «Гран-при Фурми»
    Фото: xds_astana_team

    Дистанция гонки составила 193 километра. Победителем стал француз Поль Манье из Soudal Quick-Step, вторым финишировал чех Павел Битнер из Picnic PostNL, а третьим — казахстанский велогонщик Евгений Федоров.

    Ранее другие гонщики XDS Astana Team также поднимались на подиум: накануне 31-летний итальянский велогонщик команды Альберто Беттиоль стал третьим на «Гран-при Квебека» в Канаде, а Кристиан Скарони занял второе место в гонке  «Гран-при Индустрия & Артиджанато», которая прошла в Ларчиано (Италия). 

    Еламан Турысбеков
    Автор
