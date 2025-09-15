Казахстанец из «Астаны» стал третьим по итогам гонки «Гран-при Фурми»

Дистанция гонки составила 193 километра. Победителем стал француз Поль Манье из Soudal Quick-Step, вторым финишировал чех Павел Битнер из Picnic PostNL, а третьим — казахстанский велогонщик Евгений Федоров.

Ранее другие гонщики XDS Astana Team также поднимались на подиум: накануне 31-летний итальянский велогонщик команды Альберто Беттиоль стал третьим на «Гран-при Квебека» в Канаде, а Кристиан Скарони занял второе место в гонке «Гран-при Индустрия & Артиджанато», которая прошла в Ларчиано (Италия).