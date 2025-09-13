Гонщик «Астаны» стал третьим на Гран-при Квебека

Дистанция гонки составила 216 километров. Беттиоль вместе с Антоном Чармигом (финишировал седьмым) вошёл в группу преследователей, которые сумели нейтрализовать отрыв и в финале побороться за победу.

В итоге итальянец пришёл к финишу третьим, уступив победителю Жюлиану Алафилиппу из Tudor Pro Cycling Team всего четыре секунды. Второе место занял Павел Сиваков из UAE Team Emirates XRG.

— Сегодня я чувствовал себя хорошо и выбрал правильный момент, чтобы атаковать в финальной части гонки. Я очень горжусь своим напарником по команде Антоном (Чармигом), который проделал невероятную работу, а также и всей командой. К сожалению, сегодня Жюлиан (Алафилипп) оказался в невероятной форме, и наградой, которую я могу вернуть команде, стало третье место. После довольно грустного весеннего периода, когда я болел и не мог показывать высокие результаты, я рад сегодняшнему подиуму. Это маленький шаг, но учитывая уровень соперников здесь, я должен быть доволен, — сказал Альберто Беттиоль после финиша пресс-службе велокоманды Астана.

Ранее гонщик команды XDS Astana Team Кристиан Скарони занял второе место на однодневной гонке «Гран-при Индустрия & Артиджанато», которая прошла в Ларчиано (Италия).