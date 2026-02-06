Крылья роста: авиационная отрасль Турции демонстрирует рекордные показатели

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что общее количество пассажирских и грузовых самолетов в Турции достигло 800 единиц. Одновременно численность пилотов увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом и составила 17 910 человек.

Согласно данным Генерального управления гражданской авиации, за последние 23 года отрасль продемонстрировала устойчивый рост по всем направлениям: от расширения авиапарка и увеличения пассажирской и грузовой вместимости до развития сети внутренних и международных маршрутов, а также роста числа лицензированного авиационного персонала.

Министр подчеркнул стратегическое географическое положение страны: Турция находится в центре региона, охватывающего 67 государств с населением около 1,5 млрд человек, расположенных в пределах четырех часов полета.

По его словам, турецкое правительство своевременно и верно оценило это преимущество, сделав авиацию одним из приоритетных направлений государственной политики.

Развитие отрасли, по мнению властей Турции, не только укрепляет позиции страны на мировом авиационном рынке, но и способствует экономическому росту, расширению международной торговли и туризма.

Ранее мы писали, что в 2025 году турецкие аэропорты обслужили рекордные 247,2 млн пассажиров — это максимальный показатель за всю историю республики.

В столице Турции началась масштабная модернизация военного аэродрома Этимесгут, который к саммиту НАТО в июле 2026 года превратится в главный VIP- и государственный аэропорт страны.