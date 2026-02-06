РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:20, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Крылья роста: авиационная отрасль Турции демонстрирует рекордные показатели

    К концу прошлого года гражданская авиация Турции зафиксировала рекордные показатели роста, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Крылья роста: авиационная отрасль Турции демонстрирует рекордные показатели
    Фото: www.gercekfethiye.com

    Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что общее количество пассажирских и грузовых самолетов в Турции достигло 800 единиц. Одновременно численность пилотов увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом и составила 17 910 человек.

    Согласно данным Генерального управления гражданской авиации, за последние 23 года отрасль продемонстрировала устойчивый рост по всем направлениям: от расширения авиапарка и увеличения пассажирской и грузовой вместимости до развития сети внутренних и международных маршрутов, а также роста числа лицензированного авиационного персонала.

    Министр подчеркнул стратегическое географическое положение страны: Турция находится в центре региона, охватывающего 67 государств с населением около 1,5 млрд человек, расположенных в пределах четырех часов полета.

    По его словам, турецкое правительство своевременно и верно оценило это преимущество, сделав авиацию одним из приоритетных направлений государственной политики.

    Развитие отрасли, по мнению властей Турции, не только укрепляет позиции страны на мировом авиационном рынке, но и способствует экономическому росту, расширению международной торговли и туризма.

    Ранее мы писали, что в 2025 году турецкие аэропорты обслужили рекордные 247,2 млн пассажиров — это максимальный показатель за всю историю республики.

    В столице Турции началась масштабная модернизация военного аэродрома Этимесгут, который к саммиту НАТО в июле 2026 года превратится в главный VIP- и государственный аэропорт страны. 

    Теги:
    Турция Авиация Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают