    23:02, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Турция обновила исторический рекорд по авиаперевозкам

    В 2025 году турецкие аэропорты обслужили рекордные 247,2 млн пассажиров — максимальный показатель за всю историю республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция обновила исторический рекорд по авиаперевозкам
    Фото: Anadolu ajansı

    Значительный рост зафиксирован как на внутренних, так и на международных направлениях. По итогам 2025 года самолетами воспользовались 247,2 млн пассажиров, что более чем на 7% превышает показатели 2024 года.

    Особенно интенсивным оказался декабрь: за месяц пассажиропоток превысил 17,5 млн человек, а общее авиадвижение выросло более чем на 11% в годовом выражении.

    На внутренних линиях за год было перевезено свыше 101 млн человек, на международных — около 145 млн. Параллельно выросли и объемы грузовых перевозок: через аэропорты Турции прошло более 5 млн тонн грузов.

    Турция обновила исторический рекорд по авиаперевозкам
    Фото: Anadolu ajansı

    Основная нагрузка традиционно пришлась на Стамбул. Новый аэропорт мегаполиса обслужил около 84,5 млн пассажиров, а аэропорт Сабиха Гёкчен впервые в своей истории преодолел отметку в 48 млн человек.

    Высокие показатели продемонстрировали и курортные регионы. Аэропорты туристических городов приняли почти 63 млн пассажиров, при этом лидером вновь стала Анталья — свыше 39 млн человек за год.

    Ранее мы писали о том, что в столице Турции началась масштабная модернизация военного аэродрома Этимесгут, который к саммиту НАТО в июле 2026 года превратится в главный VIP- и государственный аэропорт страны.

