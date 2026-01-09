Турция обновила исторический рекорд по авиаперевозкам

Значительный рост зафиксирован как на внутренних, так и на международных направлениях. По итогам 2025 года самолетами воспользовались 247,2 млн пассажиров, что более чем на 7% превышает показатели 2024 года.

Особенно интенсивным оказался декабрь: за месяц пассажиропоток превысил 17,5 млн человек, а общее авиадвижение выросло более чем на 11% в годовом выражении.

На внутренних линиях за год было перевезено свыше 101 млн человек, на международных — около 145 млн. Параллельно выросли и объемы грузовых перевозок: через аэропорты Турции прошло более 5 млн тонн грузов.

Фото: Anadolu ajansı

Основная нагрузка традиционно пришлась на Стамбул. Новый аэропорт мегаполиса обслужил около 84,5 млн пассажиров, а аэропорт Сабиха Гёкчен впервые в своей истории преодолел отметку в 48 млн человек.

Высокие показатели продемонстрировали и курортные регионы. Аэропорты туристических городов приняли почти 63 млн пассажиров, при этом лидером вновь стала Анталья — свыше 39 млн человек за год.

Ранее мы писали о том, что в столице Турции началась масштабная модернизация военного аэродрома Этимесгут, который к саммиту НАТО в июле 2026 года превратится в главный VIP- и государственный аэропорт страны.