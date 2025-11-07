Новый VIP-аэропорт откроется в Анкаре

Анкара готовится к появлению нового стратегического объекта — VIP-аэропорта государственного значения. Проект предусматривает полную реконструкцию старейшего аэродрома Этимесгут, основанного еще в 1930-х годах, где когда-то лично присутствовал Мустафа Кемаль Ататюрк на открытии школы планеров.

По данным турецких СМИ, управление новым аэропортом будет передано Генеральному управлению государственных аэропортов Турции (DHMİ), при этом земля останется в собственности Генерального штаба Вооруженных сил страны. Работы ведет турецкая компания Sera İnşaat, а завершение запланировано к июлю 2026 года — как раз к проведению в Анкаре саммита НАТО.

Проект включает значительные технические и инфраструктурные изменения:

Взлетно-посадочную полосу (ВПП) удлинят до 3 км и расширят до 60 метров.

Будут построены два крупных перрона, рассчитанных на одновременное обслуживание до 50 самолетов.

Аэропорт сможет принимать почти все типы воздушных судов, кроме самых крупных — например, Airbus A380.

Возведут современный государственный терминал площадью 2 400 м², предназначенный для президентов, премьер-министров и официальных делегаций.

Вместе с тем, аэропорт будет закрыт для коммерческих рейсов — им смогут пользоваться только государственные борта и VIP-гости.

