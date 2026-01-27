РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Кража скота на 60 млн тенге: в Павлодарской области разоблачена преступная группа

    Злоумышленники крали животных, разделывали и продавали мясо в Павлодарской и Абайской областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кони
    Фото: pexels

    В полиции отметили, была проведена спецоперация в районе Аккулы, в результате которой задержаны шестеро членов преступной группы. Предварительно установлены факты кражи 50 голов лошадей и КРС, на общую сумму 60 миллионов тенге.

    а
    Фото: ДП Павлодарской области

    — Злоумышленники действовали слажено, заранее распределив преступные роли, похищенных животных — лошадей и крупный рогатый скот разделывали на месте и реализовывали на рынках Абайской и Павлодарской областях. Проведены обысковые мероприятия в четырех населенных пунктах, два из которых расположены в соседней Абайской области, — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

    а
    Фото: ДП Павлодарской области

    Изъято 28 лошадей, шкуры, автомобили, оружие и патроны. Троих поместили в ИВС, начато досудебное расследование.

    Вместе с тем, в Майском районе Павлодарской области задержаны еще трое подозреваемых в скотокрадстве, ущерб от действий которых превысил 20 миллионов тенге. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям с общим количеством КРС более 100 голов.

    Напомним, ранее в Алматинской области раскрыли серию краж скота. 

    Теги:
    Полиция Скот Кража Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают