Кража скота на 60 млн тенге: в Павлодарской области разоблачена преступная группа
Злоумышленники крали животных, разделывали и продавали мясо в Павлодарской и Абайской областях, передает корреспондент агентства Kazinform.
В полиции отметили, была проведена спецоперация в районе Аккулы, в результате которой задержаны шестеро членов преступной группы. Предварительно установлены факты кражи 50 голов лошадей и КРС, на общую сумму 60 миллионов тенге.
— Злоумышленники действовали слажено, заранее распределив преступные роли, похищенных животных — лошадей и крупный рогатый скот разделывали на месте и реализовывали на рынках Абайской и Павлодарской областях. Проведены обысковые мероприятия в четырех населенных пунктах, два из которых расположены в соседней Абайской области, — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.
Изъято 28 лошадей, шкуры, автомобили, оружие и патроны. Троих поместили в ИВС, начато досудебное расследование.
Вместе с тем, в Майском районе Павлодарской области задержаны еще трое подозреваемых в скотокрадстве, ущерб от действий которых превысил 20 миллионов тенге. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям с общим количеством КРС более 100 голов.
Напомним, ранее в Алматинской области раскрыли серию краж скота.