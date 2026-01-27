Кража скота на 60 млн тенге: в Павлодарской области разоблачена преступная группа

В полиции отметили, была проведена спецоперация в районе Аккулы, в результате которой задержаны шестеро членов преступной группы. Предварительно установлены факты кражи 50 голов лошадей и КРС, на общую сумму 60 миллионов тенге.

Фото: ДП Павлодарской области

— Злоумышленники действовали слажено, заранее распределив преступные роли, похищенных животных — лошадей и крупный рогатый скот разделывали на месте и реализовывали на рынках Абайской и Павлодарской областях. Проведены обысковые мероприятия в четырех населенных пунктах, два из которых расположены в соседней Абайской области, — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Фото: ДП Павлодарской области

Изъято 28 лошадей, шкуры, автомобили, оружие и патроны. Троих поместили в ИВС, начато досудебное расследование.

Вместе с тем, в Майском районе Павлодарской области задержаны еще трое подозреваемых в скотокрадстве, ущерб от действий которых превысил 20 миллионов тенге. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям с общим количеством КРС более 100 голов.

Напомним, ранее в Алматинской области раскрыли серию краж скота.