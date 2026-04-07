Краснокнижная рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Как отметили в нацпарке, рысь — крайне осторожное, скрытное и редко встречающееся в дикой природе животное. Факт ее регистрации свидетельствует о благоприятном состоянии экосистемы и сохранении биоразнообразия на территории парка.

Отметим, что в Чарынском нацпарке можно встретить и другие редкие виды животных. Недавно здесь видеокамера зафиксировала четыре вида птиц, среди которых редкие особи кряквы и шилохвость.

Ранее Чарынский государственный национальный природный парк также делился уникальным видео, на котором запечатлены манул и его детеныш.

Туркестанских рысей фиксировали и в других нацпарках. В 2024 году — в Иле-Алатауском национальном парке, а в 2022 году — в одном из ущелий национального парка «Алтын-Эмель».

Кроме того, представителей этого семейства кошачьих наблюдали и в Чарынском национальном парке еще в 2021 году.