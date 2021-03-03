Краснокнижная Туркестанская рысь попала в объективы фотоловушек в Чарынском национальном парке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Чарынском национальном парке в объективы фотоловушек попала краснокнижная Туркестанская рысь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Twitter министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева.

«Делюсь с вами видео из фотоловушки, на которую недавно в Чарынском национальном парке была запечатлена краснокнижная Туркестанская рысь. Эти кадры показывают всю красоту нашей дикой природы. Важно сберечь эту уникальность», - написал Магзум Мирзагалиев.





«Лес занимает 13 млн.га нашей земли. Охрана природы является нашей приоритетной задачей. Ежегодно мы участвуем в природоохранной акции «Сайгак», наши инспекторы каждый день, несмотря на погодные условия, борются с браконьерами, вносят неоценимый вклад... Участие активных граждан в реализации общих задач по охране окружающей среды для нас огромный импульс», - заключил глава Минэкологии.





Напомним, до этого в объектив фотоловушки в Национальном парке «Бурабай» попадали Асканийские олени, семья диких кабанов, а также снежный барс.