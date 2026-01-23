00:34, 23 Январь 2026 | GMT +5
КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется на следующей неделе
Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта откроется на следующей неделе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Об этом сообщил глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаас в видеопослании участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
— Рад сообщить, что в качестве первого шага на следующей неделе в обеих направлениях откроется КПП «Рафах», — заявил глава комитета.
Шаас отметил, что «Рафах» является для палестинцев не только контрольно-пропускным пунктом, но в то же время «жизненной артерией».
Открытие КПП «Рафах» означает, что Газа больше не закрыта для будущего и мира, добавил он.
Напомним, Совет мира по Газе подписали в Давосе.