КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется на следующей неделе

Об этом сообщил глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаас в видеопослании участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

— Рад сообщить, что в качестве первого шага на следующей неделе в обеих направлениях откроется КПП «Рафах», — заявил глава комитета.

Шаас отметил, что «Рафах» является для палестинцев не только контрольно-пропускным пунктом, но в то же время «жизненной артерией».

Открытие КПП «Рафах» означает, что Газа больше не закрыта для будущего и мира, добавил он.

Напомним, Совет мира по Газе подписали в Давосе.