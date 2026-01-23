РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:34, 23 Январь 2026 | GMT +5

    КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом откроется на следующей неделе

    Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта откроется на следующей неделе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    КПП «Рафах» откроется на следующей неделе
    Фото: Анадолу

    Об этом сообщил глава Национального комитета по управлению Газой Али Шаас в видеопослании участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

    — Рад сообщить, что в качестве первого шага на следующей неделе в обеих направлениях откроется КПП «Рафах», — заявил глава комитета.

    Шаас отметил, что «Рафах» является для палестинцев не только контрольно-пропускным пунктом, но в то же время «жизненной артерией».

    Открытие КПП «Рафах» означает, что Газа больше не закрыта для будущего и мира, добавил он.

    Напомним, Совет мира по Газе подписали в Давосе.

    Теги:
    сектор Газа Ближний Восток Граница Египет Ситуация на Ближнем Востоке
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают