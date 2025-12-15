Коучей в Казахстане внесут в единый реестр и обяжут сертифицироваться

После утверждения стандарта казахстанцы, желающие работать в качестве коучей, будут обязаны получить сертификат Международной федерации коучинга (ICF).

— Совместно с Международной федерацией коучинга (ICF Kazakhstan, зарегистрированной в Казахстане как некоммерческая организация) был разработан профессиональный стандарт «Коучинговая деятельность (коуч)». В настоящее время стандарт находится на стадии утверждения в Министерстве науки и высшего образования, — говорится в ответе Премьер-министра.

По его словам, профессиональный стандарт охватывает девять направлений: бизнес-коуч, карьерный коуч, лайф-коуч, командный коуч, коуч по лидерству, коуч по здоровью и wellness, коуч для предпринимателей, образовательный коуч, коуч спортивной подготовки.

— На основе этого стандарта будет сформирован реестр сертифицированных коучей на цифровой платформе Национальной системы квалификаций career.enbek.kz. Международная федерация коучинга ICF берет на себя обучение специалистов, выдачу сертификатов и включение в реестр, что создает единый механизм подтверждения профессиональных компетенций, — отметил Олжас Бектенов.

В ответе также уточняется, что в законодательство будут внесены нормы, усиливающие ответственность коучей.

— Разработаны поправки к Закону «О защите прав потребителей» (прошли первое чтение в Мажилисе), которые предусматривают обязательное наличие у коучей сертификата, подтверждающего их профессиональную квалификацию, а также обязательное предоставление этого сертификата потребителю. Закон запрещает предоставление потребителю недостоверной или вводящей в заблуждение информации о предоставляемых услугах, а также распространение ложной рекламы. В случае массовых нарушений прав потребителей или причинения значительного ущерба такие действия будут квалифицироваться по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество), — говорится в ответе.

Напомним, сенатор Амангельды Есбай ранее в своем депзапросе в Правительство призвал законодательно урегулировать деятельность коучей и определить требования к их профессиональной подготовке.

Призывают усилить контроль за деятельностью коучей и другие депутаты.