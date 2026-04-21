Костанай может стать площадкой для строительства АЭС в будущем — Саткалиев

Он подчеркнул, что рассматривается несколько ключевых площадок.

— В первую очередь это зона Прибалхашья, которая объективно может позволить строительство до шести крупных энергетических блоков. Есть Курчатов — площадка с хорошим потенциалом для развития малых и средних реакторов, — сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.

Он также отметил Западный Казахстан, где уже имеется опыт эксплуатации энергетических установок.

— Кроме того, в стране есть и другие площадки, которые сейчас находятся на стадии изучения. Костанай в далекой перспективе, может быть, через 20-30 лет также может стать перспективным местом для строительства атомных станций в Казахстане, — добавил глава агентства.

