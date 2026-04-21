телерадиокомплекс президента РК
    11:55, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Костанай может стать площадкой для строительства АЭС в будущем — Саткалиев

    Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев назвал площадки, подходящие для строительства атомных электростанций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алмасадам Саткалиев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Он подчеркнул, что рассматривается несколько ключевых площадок.

    — В первую очередь это зона Прибалхашья, которая объективно может позволить строительство до шести крупных энергетических блоков. Есть Курчатов — площадка с хорошим потенциалом для развития малых и средних реакторов, — сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.

    Он также отметил Западный Казахстан, где уже имеется опыт эксплуатации энергетических установок.

    — Кроме того, в стране есть и другие площадки, которые сейчас находятся на стадии изучения. Костанай в далекой перспективе, может быть, через 20-30 лет также может стать перспективным местом для строительства атомных станций в Казахстане, — добавил глава агентства.

    Ранее стало известно, как будет называться вторая АЭС в Казахстане.

    Карина Кущанова
