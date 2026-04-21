Стало известно, как будет называться вторая АЭС в Казахстане

По его словам, решение по проекту уже принято. Вторую АЭС планируется разместить на берегу Балхаша. В настоящее время рассматриваются три перспективные площадки, окончательное место строительства будет объявлено позже.

— Есть уже рабочее название для второй атомной станции — это будет АЭС «Мойынкум», исходя из предполагаемого расположения. Планируется, что станция будет состоять из двух блоков мощностью по 1200 МВт. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами по определению потенциального вендора. Ранее мы уже говорили о том, что китайская компания CNC рассматривается в качестве приоритетного партнера по строительству второй атомной станции, — сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.

