телерадиокомплекс президента РК
    11:32, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Стало известно, как будет называться вторая АЭС в Казахстане

    Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил подробности строительства второй атомной электростанции в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Adobe stock

    По его словам, решение по проекту уже принято. Вторую АЭС планируется разместить на берегу Балхаша. В настоящее время рассматриваются три перспективные площадки, окончательное место строительства будет объявлено позже.

    — Есть уже рабочее название для второй атомной станции — это будет АЭС «Мойынкум», исходя из предполагаемого расположения. Планируется, что станция будет состоять из двух блоков мощностью по 1200 МВт. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами по определению потенциального вендора. Ранее мы уже говорили о том, что китайская компания CNC рассматривается в качестве приоритетного партнера по строительству второй атомной станции, — сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.

    Мы также писали, что сроки завершения строительства АЭС в Казахстане определят после утверждения документов.

    Карина Кущанова
