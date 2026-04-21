Сроки завершения строительства АЭС в Казахстане определят после утверждения документов
В Казахстане продолжается реализация проекта строительства атомной электростанции, при этом сроки завершения работ будут уточнены после подписания всех необходимых документов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов отметил, что продолжительность строительства АЭС зависит от законодательной базы и технических параметров проекта в каждой стране, а также от этапа подготовки проектной документации.
— У разных стран по-разному, в зависимости от их законодательной модели. После утверждения ПСД в среднем 7–8 лет потребуется для строительства АЭС, — сказал Асет Махамбетов.
Он отметил, что ранее в качестве ориентировочного срока завершения строительства назывался 2035 год, однако окончательные сроки будут скорректированы после завершения всех процедур и подписания документов.
— Мы также обсуждаем этот вопрос, чтобы все задачи выполнять параллельно. Но ближе к подписанию всех документов со всеми сроками мы дадим обратную связь, — добавил он.
Ранее в Казахстане была утверждена Стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, предусматривающая поэтапное развитие атомной энергетики в стране.