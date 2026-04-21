    21:37, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Сроки завершения строительства АЭС в Казахстане определят после утверждения документов

    В Казахстане продолжается реализация проекта строительства атомной электростанции, при этом сроки завершения работ будут уточнены после подписания всех необходимых документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Midjourney

    Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов отметил, что продолжительность строительства АЭС зависит от законодательной базы и технических параметров проекта в каждой стране, а также от этапа подготовки проектной документации.

    — У разных стран по-разному, в зависимости от их законодательной модели. После утверждения ПСД в среднем 7–8 лет потребуется для строительства АЭС, — сказал Асет Махамбетов.

    Он отметил, что ранее в качестве ориентировочного срока завершения строительства назывался 2035 год, однако окончательные сроки будут скорректированы после завершения всех процедур и подписания документов.

    — Мы также обсуждаем этот вопрос, чтобы все задачи выполнять параллельно. Но ближе к подписанию всех документов со всеми сроками мы дадим обратную связь, — добавил он.

    Ранее в Казахстане была утверждена Стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, предусматривающая поэтапное развитие атомной энергетики в стране.

    Адиль Саптаев
