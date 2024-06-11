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    20:46, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Король Бельгии принял отставку премьер-министра

    Король Бельгии принял отставку премьер-министра
    Фото: Alexander De Croo / x.com

    Сегодня Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра страны Александра Де Кроо, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    В Бельгии в воскресенье состоялись выборы в Европарламент, представительные органы федерального и регионального уровня.

    В выборах во Фландрии победу одержала националистическая партия «N-VA» (Новый Фламандский Альянс) Барта Де Вевера. Крайне правая партия «Флаамс Беланг», выступающая против миграции, немного отстает от «N-VA», но, в отличие от прогнозов, не догоняет националистов по всей Фландрии.

    Либеральная партия «Оpen VLD» премьер-министра А.Кроо понесла значительные потери на севере Бельгии (результат на выборах ниже 10%).

    В связи с этим, А.Кроо принял решений уйти в отставку. В обращении к своим активистам Александр Де Кроо поздравил победителей выборов N-VА, «Флаамс Беланга» и МR во франкоязычной Бельгии.

    - Правительство будет управлять текущими делами и готовить переход в новую команду. Я хотел бы искренне поблагодарить наших избирателей и активистов. Результаты выборов разочаровывают, и я беру за это ответственность, - сказал бывший премьер-министр.

    По конституционным нормам, в понедельник Король Филипп принял отставку А.Кроо.

    Теги:
    Евросоюз В мире Европа Бельгия Выборы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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