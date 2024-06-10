Премьер-министр Бельгии ушел в отставку
В ходе выборов в федеральный парламент Бельгии фламандская партия «Open Vld» добилась невысоких результатов, и ее лидер действующий премьер-министр Александр Де Кроо принял решение уйти в отставку, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В Бельгии в воскресенье состоялись выборы в Европарламент, представительные органы федерального и регионального уровня.
В бельгийских выборах во фламандской части победу одержала националистическая партия «N-VA» (Новый Фламандский Альянс) Барта Де Вевера.
Одна из статей устава «N-VA» определяет в качестве цели партии создание независимой Фландрии. Крайне правая партия «Флаамс Беланг», выступающая против миграции, немного отстает от «N-VA», но, в отличие от прогнозов, не догоняет националистов по всей Фландрии.
Либеральная партия «Оpen VLD» премьер-министра А. Кроо понесла потери на севере Бельгии (результат на выборах ниже 10%).
В Валлонии остаются сильными позиции местных социалистов, а в г. Брюсселе победила франкоязычная либеральная партия «MR».
В обращении к своим активистам Александр Де Кроо поздравил победителей выборов N-VА, «Флаамс Беланга» и МR во франкоязычной Бельгии.
— Для нас это особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны, мы вернемся, — сказал А. Кроо в эмоциональном выступлении.