Премьер-министр Бельгии ушел в отставку

В ходе выборов в федеральный парламент Бельгии фламандская партия «Open Vld» добилась невысоких результатов, и ее лидер действующий премьер-министр Александр Де Кроо принял решение уйти в отставку, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Бельгии в воскресенье состоялись выборы в Европарламент, представительные органы федерального и регионального уровня.

В бельгийских выборах во фламандской части победу одержала националистическая партия «N-VA» (Новый Фламандский Альянс) Барта Де Вевера.

Одна из статей устава «N-VA» определяет в качестве цели партии создание независимой Фландрии. Крайне правая партия «Флаамс Беланг», выступающая против миграции, немного отстает от «N-VA», но, в отличие от прогнозов, не догоняет националистов по всей Фландрии.

Либеральная партия «Оpen VLD» премьер-министра А. Кроо понесла потери на севере Бельгии (результат на выборах ниже 10%).

В Валлонии остаются сильными позиции местных социалистов, а в г. Брюсселе победила франкоязычная либеральная партия «MR».

В обращении к своим активистам Александр Де Кроо поздравил победителей выборов N-VА, «Флаамс Беланга» и МR во франкоязычной Бельгии.