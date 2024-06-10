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    08:33, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Премьер-министр Бельгии ушел в отставку

    Премьер-министр Бельгии ушел в отставку
    Фото: freepik.com

    В ходе выборов в федеральный парламент Бельгии фламандская партия «Open Vld» добилась невысоких результатов, и ее лидер действующий премьер-министр Александр Де Кроо принял решение уйти в отставку, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Бельгии в воскресенье состоялись выборы в Европарламент, представительные органы федерального и регионального уровня.

    В бельгийских выборах во фламандской части победу одержала националистическая партия «N-VA» (Новый Фламандский Альянс) Барта Де Вевера.

    Одна из статей устава «N-VA» определяет в качестве цели партии создание независимой Фландрии. Крайне правая партия «Флаамс Беланг», выступающая против миграции, немного отстает от «N-VA», но, в отличие от прогнозов, не догоняет националистов по всей Фландрии.

    Либеральная партия «Оpen VLD» премьер-министра А. Кроо понесла потери на севере Бельгии (результат на выборах ниже 10%).

    В Валлонии остаются сильными позиции местных социалистов, а в г. Брюсселе победила франкоязычная либеральная партия «MR».

    В обращении к своим активистам Александр Де Кроо поздравил победителей выборов N-VА, «Флаамс Беланга» и МR во франкоязычной Бельгии.

    — Для нас это особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны, мы вернемся, — сказал А. Кроо в эмоциональном выступлении.

    Теги:
    Евросоюз Европа Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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