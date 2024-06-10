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    07:29, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Европарламент обнародовал первые результаты общеевропейских выборов

    Европарламент, Евросоюз, Европа, выборы
    Фото: freepik.com

    Европарламент обнародовал предварительные результаты голосования в 27 странах-членах ЕС, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Первое место занимает «Европейская народная партия» — 189 мест. Второе место получает альянс социалистов и демократов «S & D» — 135 мандатов. Снизилось количество депутатов у фракции «Обнови Европу» — 80.

    Следующими идут крайне правые партии: фракция «Европейских консерваторов и реформаторов» получает 72 места, чему способствовали высокие результаты правящей партии премьер-министра Дж. Мелони в Италии.

    Другая фракция крайне правого фланга «Идентичность и демократия» может рассчитывать на 58 мест в новом Европарламенте.

    Партия «Зеленых» показала сниженные результаты — 52 мест. Фракция «Левые» пока имеет 36 мандатов.

    Всего в период 06-09 июня европейцы выбирали 720 евродепутатов. Ожидается, что победившая партия выдвинет своего кандидата на пост Европейской комиссии.

    Теги:
    Парламент Европа Политические партии Выборы ЕС Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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