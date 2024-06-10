Европарламент обнародовал первые результаты общеевропейских выборов

Европарламент обнародовал предварительные результаты голосования в 27 странах-членах ЕС, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Первое место занимает «Европейская народная партия» — 189 мест. Второе место получает альянс социалистов и демократов «S & D» — 135 мандатов. Снизилось количество депутатов у фракции «Обнови Европу» — 80.

Следующими идут крайне правые партии: фракция «Европейских консерваторов и реформаторов» получает 72 места, чему способствовали высокие результаты правящей партии премьер-министра Дж. Мелони в Италии.

Другая фракция крайне правого фланга «Идентичность и демократия» может рассчитывать на 58 мест в новом Европарламенте.

Партия «Зеленых» показала сниженные результаты — 52 мест. Фракция «Левые» пока имеет 36 мандатов.

Всего в период 06-09 июня европейцы выбирали 720 евродепутатов. Ожидается, что победившая партия выдвинет своего кандидата на пост Европейской комиссии.