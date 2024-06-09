Выборы в Европарламент, органы федерального и регионального уровней проходят в Бельгии

Сегодня в Бельгии проходят выборы сразу в Европейский парламент, представительные органы федерального и регионального уровней, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Избирательные участки открылись в 8 часов по местному времени и закроются в 16. В Бельгии избиратели обязаны участвовать в голосовании, в случае их неявки возможны штрафные санкции.

Ровно 8 359 908 бельгийцев получили письма с приглашением прийти на выборы. В это число входят 244 000 молодых избирателей в возрасте 16 и 17 лет, которые впервые могут голосовать на европейских выборах. За рубежом для голосования зарегистрировались 255 тысяч бельгийцев.

На федеральном уровне правящая коалиция во главе с премьер-министром А.Кроо рискует лишиться большинства. В коалицию входят социал-демократы, «зеленые», либералы и христианские демократы.

Во Фландрии набирает популярность крайне правая партия «Флаамс беланг», выступающая против нелегальной миграции. В Валлонии остаются сильными позиции местных социалистов.

Перед походом на участок А.Кроо на велосипеде приехал в булочную, где дал комментарий местной прессе.

Впервые голосуют четыре члена королевской семьи: дети Короля Филиппа и Королевы Матильды — коронованная принцесса Элизабета (22 года), принцы Габриэль и Эммануэль, а также принцесса Элеонора (16 лет).

Как сообщалось, в выборах также участвует бывшая казахстанка Назгуль Балмуханова, которая баллотируется по партийному списку в парламент Брюссельского столичного региона.