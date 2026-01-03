Копить или тратить: какую финансовую стратегию выбрать в 2026 году

Почему деньги теряют ценность

Даже при внешней стабильности национальной валюты инфляция постепенно снижает покупательную способность сбережений. То, что еще год назад можно было позволить себе за условные 100 тысяч тенге, сегодня нередко требует уже 115-120 тысяч. Особенно заметно это в сегменте товаров длительного пользования, строительных материалов, бытовых услуг и образования.

Экономисты называют это эффектом отложенной покупки — чем дольше человек ждет, тем дороже ему в итоге обходится та же самая вещь или услуга. При этом хранение наличных средств без какого-либо инструмента защиты от инфляции считается наименее выгодным сценарием — деньги формально остаются, но фактически дешевеют.

Депозиты: защита или иллюзия дохода

Банковские депозиты традиционно воспринимаются как основной способ сохранить накопления. Однако в 2026 году они все чаще выполняют не функцию заработка, а роль частичной защиты от обесценивания.

При средних ставках по депозитам реальная доходность нередко оказывается близкой к нулю, а в отдельных случаях — отрицательной, если учитывать инфляцию. Это означает, что вкладчик формально получает проценты, но покупательная способность его средств практически не растет.

Тем не менее депозиты остаются оправданным инструментом в ряде случаев, например, для формирования финансовой «подушки безопасности», накоплений на краткосрочные цели или хранения средств, которые могут понадобиться в любой момент. В этих ситуациях надежность и ликвидность оказываются важнее потенциальной прибыли.

Однако, если ваша цель именно заработать на депозите, то стоит изучить предложения банков и найти жесткие условия хранения с лучшим процентом — в этом случае это имеет смысл.

Покупки как способ сохранить деньги

На фоне инфляции все чаще рассматривается и другой подход — вложение средств в покупки, которые фиксируют цену здесь и сейчас. Это касается прежде всего техники, автомобилей (хоть и в меньшей степени), ремонта жилья, медицинских и образовательных услуг.

В подобных случаях покупка перестает быть обычной тратой и становится способом сохранить ценность денег. Особенно если речь идет о вещах или услугах, необходимость которых уже определена, а откладывание лишь увеличит итоговую стоимость.

Однако специалисты отмечают, что такой подход оправдан только при осознанных решениях. Импульсивные покупки, оформленные в рассрочку или кредит, часто приводят к обратному эффекту — росту долговой нагрузки и переплатам.

Фото: pexels

Что выгоднее не покупать

Отдельного внимания заслуживают траты, которые редко можно назвать финансово оправданными. В первую очередь речь идет о товарах с быстрым моральным устареванием — например, ежегодная замена смартфона при незначительных обновлениях модели, покупка техники с избыточными характеристиками или дорогостоящих гаджетов, функционал которых используется лишь частично. Такие решения нередко продиктованы не реальной необходимостью, а желанием соответствовать трендам.

К числу рискованных относятся и кредиты или рассрочки ради комфорта — приобретение премиальной электроники, мебели или автомобилей при ограниченном бюджете, когда ежемесячные платежи существенно сокращают свободные доходы. В условиях колебаний цен и расходов подобные обязательства могут на длительное время ограничить финансовую гибкость человека.

Компромиссная стратегия 2026 года

Эксперты сходятся во мнении, что стратегия «или копить, или тратить» в 2026 году уступает более гибкому подходу. Оптимальным вариантом становится разделение средств: часть — в депозитах и ликвидных инструментах, часть — в продуманных покупках, которые действительно необходимы. В их числе — плановое обновление мебели и предметов длительного пользования, расходы на обслуживание и продление срока службы автомобиля или жилья, а также сезонные и инфраструктурные траты, которые все равно неизбежны и со временем, как правило, дорожают.

Такой баланс позволяет одновременно сохранить финансовую подушку безопасности и зафиксировать цены на важные товары и услуги, не теряя деньги из-за инфляции.

Единого ответа на вопрос, что выгоднее — копить или тратить, — не существует. В 2026 году выиграет не тот, кто просто откладывает или просто покупает, а тот, кто понимает цель своих финансовых решений и учитывает влияние экономической ситуации на личный бюджет.

