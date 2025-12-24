Что ждет экономику Казахстана в 2026 году

Умеренный, но устойчивый рост

Финансист Расул Рысмамбетов прогнозирует, что в 2026 году экономика Казахстана сохранит положительную динамику и вырастет на уровне 4–4,5%, несмотря на внешние риски и волатильность сырьевых рынков.

По его словам, ключевыми двигателями станут инфраструктурные проекты, цифровизация госсектора и переход промышленности к более глубокой переработке.

— Уверен, что Казахстан постепенно выйдет из сырьевой зависимости, пусть и не в следующем году. Доля обрабатывающей промышленности и внутреннего спроса растет, а государство усиливает роль частного капитала в инвестиционных проектах, — отмечает финансист.

Однако он подчеркивает, что темпы роста будут неравномерными — зависимость от экспорта нефти и уязвимость к логистическим рискам (в частности, Каспийское направление и КТК) сохраняются.

Фото: sng.today

— При этом влияние новых региональных проектов — транспортных коридоров, энергетических и агропромышленных кластеров — начнет сказываться уже в 2026 году. Особенно заметной эта динамика будет в Центральном и Северном Казахстане, а также в Костанайской области, где акиматы работают наиболее активно. Но и в целом я ожидаю, что страна войдет в фазу умеренного, но устойчивого роста, где основным ресурсом развития станет эффективность, а не субсидии. И важно — в долгосрочном планировании пора отходить от ориентации лишь на показатель «объем ВВП», — заявил Рысмамбетов.

Экономист Бауыржан Шурманов также представил свое видение. Он отметил, что в целом согласен с выводами, изложенными Национальным банком в обновленном Докладе по денежно-кредитной политике. По его словам, документ достаточно точно отражает текущее состояние экономики и те ключевые ограничения, с которыми Казахстан подходит к 2026 году.

— Если говорить о перспективах роста, то экономика действительно переходит от высоких темпов этого года к более умеренной динамике. Это неизбежно, учитывая перегрев спроса, высокую инфляцию и ужесточение финансовых условий. Базовый прогноз роста в диапазоне 3,5–4,5% выглядит реалистично. Экономика будет продолжать расти, но гораздо менее равномерно: внутреннее потребление ослабнет, тогда как промышленность, добывающий сектор и инфраструктурные проекты сохранят устойчивость, — подчеркнул Шурманов.

Фото: inbusiness.kz/kz

Инфляция и базовая ставка

По прогнозу Расула Рысмамбетова, инфляция в 2026 году незначительно замедлится до 10–11%, чему будут способствовать корректировка тарифов, снижение продовольственной волатильности и усиление внутреннего предложения.

— Национальный банк продолжит политику постепенного смягчения. Я ожидаю снижение базовой ставки с текущих 18% до диапазона 16–17% с началом второго квартала 2026 года. Это может позволить оживить инвестиционный и кредитный спрос, не создавая давления на валютный рынок. Ключевым вызовом останется доверие к инфляционным ожиданиям. Без структурных изменений в системе госзакупок и тарифного регулирования инфляция может легко полететь вверх. Поэтому смягчение политики должно сопровождаться реформой бюджетных стимулов и прозрачным таргетированием расходов. В противном случае снижение ставки даст лишь краткосрочный эффект без устойчивого влияния на экономику, — считает эксперт.

Бауыржан Шурманов считает, что инфляционная траектория будет сложной: повышение НДС, изменения тарифов и либерализация рынка ГСМ продолжают давить на цены. Прогноз инфляции в коридоре 9,5–12,5% отражает эти риски.

— В таких условиях снижение ключевой ставки в ближайшие месяцы действительно не просматривается. Нацбанк, на мой взгляд, правильно обозначает необходимость более длительного периода жесткой монетарной политики. Если инфляция начнет устойчиво снижаться только к середине года, то пространство для снижения ставки может появиться не раньше второго полугодия, и то в умеренном объеме, — заметил он.

Динамика курса тенге

Расул Рысмамбетов предполагает, что тенге будет колебаться в диапазоне 2025 года при умеренном давлении со стороны импорта и сохранении внешнеторгового профицита.

— Я не ожидаю резкого ослабления. Золотовалютные резервы и профицит счета текущих операций обеспечивают относительную стабильность. При этом укрепление тенге возможно только при росте реального экспорта и снижении объемов carry trade, который сейчас искусственно поддерживает курс, — заметил финансист.

Шурманов, напротив, обращает внимание на вероятное углубление дефицита текущего счета — фактор, который будет постепенно ослаблять тенге. Высокие процентные ставки поддерживают валюту притоком капитала, однако такие потоки в любой момент могут измениться.

Экономист прогнозирует период повышенной волатильности и постепенное ослабление национальной валюты в реальном выражении. По его словам, это «нормальная реакция экономики при текущем сочетании факторов».

Фото: Kazinform/ Pixabay

Отрасли, которые потянут рост

Страна вступает в этап, когда основным драйвером становятся не субсидии, а эффективность и предпринимательская активность.

По оценке Рысмамбетова, ключевые точки роста в 2026 году — энергетика, транспортно-логистические коридоры, агропромышленный комплекс и цифровой сектор. Особое значение будут иметь сухопутные маршруты через Каспий и Китай — они формируют новый контур внешней торговли и привлекают инвестиции.

— Аграрный сектор и цифровая трансформация госсектора способны стать точками притяжения частных инвестиций. В 2026 году Казахстан войдет в фазу перехода от административного к предпринимательскому росту — когда основная энергия экономики будет исходить не из госпрограмм, а из инициатив бизнеса и регионов. Именно этот сдвиг от госэкономики к экономике доверия и данных станет ключевым условием для устойчивого роста, — подчеркнул эксперт.

Бауыржан Шурманов отмечает, что основной рост обеспечат сырьевой сектор, инфраструктурное строительство и отдельные направления несырьевой промышленности и ИКТ.

При этом потребительский сектор будет расти заметно медленнее на фоне снижения реальных доходов и ужесточения кредитных условий.

— В этом смысле 2026 год будет переходным: экономика будет балансировать между необходимостью охлаждения инфляции и поддержанием инвестиционной активности, — заметил Шурманов.

Фото: Pixabay

Ранее Правительство представило прогноз роста экономики Казахстана на 2026–2028 годы.

Отметим, что по итогам семи месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,3%. Экономическая динамика сопровождается позитивными изменениями в социальной и инфраструктурной сферах.

В октябре Бюро национальной статистики опубликовало данные, отражающие социально-экономический рост страны за годы Независимости.