Как рост ВВП отражается на жизни казахстанцев

В последние годы жители Казахстана стали чаще путешествовать как внутри страны, так и за рубежом. Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, количество внутренних туристов увеличилось почти на 40% — с 6,6 до 10,5 миллиона человек. Число зарубежных поездок выросло втрое, достигнув 1,19 миллиона. Объем авиаперевозок составил 14,4 миллиона пассажиров.

Спрос на услуги такси вырос на 35% — с 54,3 (2018 год) до 73,3 миллиона человек (2024 год).

Увеличивается и число собственников жилья. Если в 2020 году их насчитывалось 3,85 миллиона, то в 2024 году — уже 4,98 миллиона. Таким образом, за пять лет квартиры приобрели более 1,1 миллиона граждан.

Изменяются и потребительские привычки населения. Казахстанцы стали уделять больше внимания качеству питания: растет потребление мяса и фруктов. Для социально уязвимых категорий населения расширен продовольственный набор — с 20 до 43 наименований, что способствует повышению продовольственной безопасности.

Значительные изменения происходят и в городской среде. Реализуются проекты по газификации, освещению улиц, благоустройству дворов и ремонту дорог. Наиболее ощутимы результаты в регионах, где подобные работы ранее были отложены.

По мнению аналитиков, экономический рост сегодня выражается не только в макропоказателях, но и в улучшении качества жизни граждан — доступности жилья, развитии инфраструктуры, росте потребления и уровне услуг.

Напомним, ранее Бюро национальной статистики опубликовало данные, отражающие социально-экономический рост страны за годы Независимости.