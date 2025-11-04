РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:28, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как рост ВВП отражается на жизни казахстанцев

    По итогам семи месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,3%. Экономическая динамика сопровождается позитивными изменениями в социальной и инфраструктурной сферах, передает агентство Kazinform. 

    казахстанцы
    Коллаж: Kazinform / Midjourney

    В последние годы жители Казахстана стали чаще путешествовать как внутри страны, так и за рубежом.  Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, количество внутренних туристов увеличилось почти на 40% — с 6,6 до 10,5 миллиона человек. Число зарубежных поездок выросло втрое, достигнув 1,19 миллиона. Объем авиаперевозок составил 14,4 миллиона пассажиров.

    Спрос на услуги такси вырос на 35% — с 54,3 (2018 год) до 73,3 миллиона человек (2024 год).

    Увеличивается и число собственников жилья. Если в 2020 году их насчитывалось 3,85 миллиона, то в 2024 году — уже 4,98 миллиона. Таким образом, за пять лет квартиры приобрели более 1,1 миллиона граждан.

    Изменяются и потребительские привычки населения. Казахстанцы стали уделять больше внимания качеству питания: растет потребление мяса и фруктов. Для социально уязвимых категорий населения расширен продовольственный набор — с 20 до 43 наименований, что способствует повышению продовольственной безопасности.

    Значительные изменения происходят и в городской среде. Реализуются проекты по газификации, освещению улиц, благоустройству дворов и ремонту дорог. Наиболее ощутимы результаты в регионах, где подобные работы ранее были отложены.

    По мнению аналитиков, экономический рост сегодня выражается не только в макропоказателях, но и в улучшении качества жизни граждан — доступности жилья, развитии инфраструктуры, росте потребления и уровне услуг. 

    Напомним, ранее Бюро национальной статистики опубликовало данные, отражающие социально-экономический рост страны за годы Независимости. 

    Диана Калманбаева
    Автор
