Концепцию программы «Қазақстан балалары» обсудят в Правительстве

В повестке заседания — вопросы развития туризма.

По данным Бюро национальной статистики, за январь–сентябрь 2025 года курортные зоны Казахстана приняли 3,8 млн посетителей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среди них 16,5% составили иностранные гости.

Самой популярной курортной зоной по итогам января–сентября 2025 года стал Алматинский горный кластер, который посетили 2,2 млн человек.

На втором месте — Щучинско-Боровская курортная зона — 373,1 тыс. посетителей.

Третье место занимает Мангистауская курортная зона, где в местах размещения остановились 308,8 тыс. человек.

Также в пятерку вошли две популярные зоны — Балхашская туристская зона (169,2 тыс. человек) и Алакольская курортная зона области Жетысу (147,1 тыс. человек).

Объем оказанных услуг в местах размещения курортных зон за январь–сентябрь 2025 года составил 154,7 млрд тенге.

Отметим, что в курортных зонах Казахстана находится 1876 мест размещения.

Напомним, в прошлом году в стране была проведена масштабная инвентаризация ключевых курортных зон. В их числе Баянаул, Катон-Карагай, побережье Каспийского моря, озера Балхаш и Алаколь (область Абай и область Жетысу), Капчагай, а также Щучинско-Бурабайская курортная зоны.

Кроме того, на заседании обсудят Концепцию «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Работа над документом ведется по поручению Главы государства, данному по итогам IV Национального курултая. Программа разработана Минпросвещения во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества.