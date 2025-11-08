Концепцию программы «Қазақстан балалары» обсудили в Правительстве
В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — руководителя Аппарата Правительства РК Галымжана Койшыбаева прошло совещание по обсуждению Концепции единой программы «Қазақстан балалары» на 2026–2030 годы, передает агентство Kazinform.
Работа над документом ведется по поручению Главы государства, данному по итогам IV Национального курултая. Программа разработана Минпросвещения во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества.
— Документ направлен на объединение всех действующих и планируемых мер, направленных на обеспечение прав и благополучия детей в Казахстане и станет важным шагом в построении системной, устойчивой и последовательной политики в интересах подрастающего поколения, — говорится в сообщении.
В ходе работы госорганы провели ревизию программных, нормативных и стратегических документов, касающихся защиты прав и интересов детей. Это позволило выявить дублирующие положения и определить направления, требующие интеграции и совершенствования.
Программа «Қазақстан балалары» должна стать основой устойчивой государственной политики, обеспечивающей системную защиту прав и благополучие каждого ребенка в Казахстане.
По итогам совещания ответственным госорганам дан ряд поручений по доработке программы с учетом озвученных предложений и замечаний.