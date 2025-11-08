Концепцию программы «Қазақстан балалары» обсудили в Правительстве

Работа над документом ведется по поручению Главы государства, данному по итогам IV Национального курултая. Программа разработана Минпросвещения во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества.

— Документ направлен на объединение всех действующих и планируемых мер, направленных на обеспечение прав и благополучия детей в Казахстане и станет важным шагом в построении системной, устойчивой и последовательной политики в интересах подрастающего поколения, — говорится в сообщении.

В ходе работы госорганы провели ревизию программных, нормативных и стратегических документов, касающихся защиты прав и интересов детей. Это позволило выявить дублирующие положения и определить направления, требующие интеграции и совершенствования.

Программа «Қазақстан балалары» должна стать основой устойчивой государственной политики, обеспечивающей системную защиту прав и благополучие каждого ребенка в Казахстане.

По итогам совещания ответственным госорганам дан ряд поручений по доработке программы с учетом озвученных предложений и замечаний.