РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:59, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Концепцию программы «Қазақстан балалары» обсудили в Правительстве

    В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — руководителя Аппарата Правительства РК Галымжана Койшыбаева прошло совещание по обсуждению Концепции единой программы «Қазақстан балалары» на 2026–2030 годы, передает агентство Kazinform.

    Концепцию программы «Қазақстан балалары» обсудили в Правительстве
    Фото: Правительство РК

    Работа над документом ведется по поручению Главы государства, данному по итогам IV Национального курултая. Программа разработана Минпросвещения во взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества.

    — Документ направлен на объединение всех действующих и планируемых мер, направленных на обеспечение прав и благополучия детей в Казахстане и станет важным шагом в построении системной, устойчивой и последовательной политики в интересах подрастающего поколения, — говорится в сообщении.

    В ходе работы госорганы провели ревизию программных, нормативных и стратегических документов, касающихся защиты прав и интересов детей. Это позволило выявить дублирующие положения и определить направления, требующие интеграции и совершенствования.

    Программа «Қазақстан балалары» должна стать основой устойчивой государственной политики, обеспечивающей системную защиту прав и благополучие каждого ребенка в Казахстане.

    По итогам совещания ответственным госорганам дан ряд поручений по доработке программы с учетом озвученных предложений и замечаний.

     

    Теги:
    Правительство Дети Права человека
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают