    14:30, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курорты Казахстана приняли за девять месяцев 3,8 млн туристов

    За январь-сентябрь 2025 года курортные зоны Казахстана приняли 3,8 млн посетителей, что на 14 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среди них 16,5% составили иностранные гости, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    Шымбулак
    Фото: shymbulakmountainresort Instagram

    Самой популярной курортной зоной по итогам января–сентября 2025 года стал Алматинский горный кластер, который посетили 2,2 млн человек.

    На втором месте - Щучинско-Боровская курортная зона – 373,1 тыс. посетителей.

    Третье место занимает Мангистауская курортная зона, где в местах размещения остановились 308,8 тыс. человек.

    Также в пятерку вошли две популярные зоны - Балхашская туристская зона (169,2 тыс. человек) и Алакольская курортная зона области Жетісу (147,1 тыс. человек).

    Объем оказанных услуг в местах размещения курортных зон за январь-сентябрь 2025 года составил 154,7 млрд тенге. 

    Отметим, что в курортных зонах Казахстана находится 1876 мест размещения.

    Напомним, в этом году проведена масштабная инвентаризация семи ключевых курортных зон.

    Туризм Курорт Статистика Зоны отдыха
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
