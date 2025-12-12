Курорты Казахстана приняли за девять месяцев 3,8 млн туристов

Самой популярной курортной зоной по итогам января–сентября 2025 года стал Алматинский горный кластер, который посетили 2,2 млн человек.

На втором месте - Щучинско-Боровская курортная зона – 373,1 тыс. посетителей.

Третье место занимает Мангистауская курортная зона, где в местах размещения остановились 308,8 тыс. человек.

Также в пятерку вошли две популярные зоны - Балхашская туристская зона (169,2 тыс. человек) и Алакольская курортная зона области Жетісу (147,1 тыс. человек).

Объем оказанных услуг в местах размещения курортных зон за январь-сентябрь 2025 года составил 154,7 млрд тенге.

Отметим, что в курортных зонах Казахстана находится 1876 мест размещения.

Напомним, в этом году проведена масштабная инвентаризация семи ключевых курортных зон.