Курорты Казахстана приняли за девять месяцев 3,8 млн туристов
За январь-сентябрь 2025 года курортные зоны Казахстана приняли 3,8 млн посетителей, что на 14 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среди них 16,5% составили иностранные гости, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
Самой популярной курортной зоной по итогам января–сентября 2025 года стал Алматинский горный кластер, который посетили 2,2 млн человек.
На втором месте - Щучинско-Боровская курортная зона – 373,1 тыс. посетителей.
Третье место занимает Мангистауская курортная зона, где в местах размещения остановились 308,8 тыс. человек.
Также в пятерку вошли две популярные зоны - Балхашская туристская зона (169,2 тыс. человек) и Алакольская курортная зона области Жетісу (147,1 тыс. человек).
Объем оказанных услуг в местах размещения курортных зон за январь-сентябрь 2025 года составил 154,7 млрд тенге.
Отметим, что в курортных зонах Казахстана находится 1876 мест размещения.
Напомним, в этом году проведена масштабная инвентаризация семи ключевых курортных зон.