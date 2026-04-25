Контроль за казахстанским содержанием в проектах МЭКС будет усилен

Перед заседанием участники посетили ряд объектов в Темиртау и Караганде. В Темиртау они осмотрели обновленную тепломагистраль, а также ознакомились с ходом работ на еще одном участке. В Караганде делегация побывала на комплексе водоочистки ТОО «Караганды Су» и тепломагистрали М2 с насосной станцией.

В ходе выездов и последующего заседания члены Общественного совета подняли ряд вопросов, касающихся реализации проектов.

В обсуждении приняли участие председатель Общественного совета, депутат Мажилиса Парламента Дуйсенбай Турганов, исполнительный директор ОЮЛ «Союз обрабатывающей промышленности» Аселя Дангилова, а также общественный деятель, заслуженный энергетик Петр Своик.

Особое внимание было уделено соблюдению требований по казахстанскому содержанию. По словам Асели Дангиловой, на практике отсутствует четкий механизм контроля выполнения этих норм.

— Нормы по казахстанскому содержанию предусмотрены, однако механизм их контроля требует дополнительной проработки. Важно обеспечить системный подход к отслеживанию этого показателя на уровне местных исполнительных органов и подрядных организаций, — отметила она.

В ответ представители местных исполнительных органов сообщили, что контроль за данным направлением будет осуществляться в усиленном режиме.

С докладами на заседании также выступили акимы Темиртау и Караганды Галым Ашимов и Мейрам Кожухов, а также заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Анар Байтукенова.

Подводя итоги заседания, председатель Общественного совета Дуйсенбай Турганов озвучил ряд рекомендаций, направленных на повышение прозрачности и эффективности реализации проектов. В частности, предложено представить детализированные графики работ на 2026 год и обеспечить регулярное информирование о ходе реконструкции.

Напомним, в 2025 году в Казахстане 8 субъектов естественных монополий перешли из «красной зоны» износа в «жёлтую». В 2026 году аналогичные изменения планируются ещё по 8 предприятиям.

Модернизация коммунальной инфраструктуры продолжается: по стране в 2026 году планируется отремонтировать 7,6 тыс. км сетей, включая 7 124 км электрических, 135 км тепловых, 200 км водоснабжения и 98 км водоотведения.