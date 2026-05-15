Контроль за автомойками усилили в Алматы

В Алматы ужесточают требования к автомойкам для рационального использования воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления энергетики и водоснабжения города Нурбакыт Серикбай сообщил, что в городе продолжается внедрение систем повторного водоснабжения на автомойках.

На сегодня такие системы установлены уже на 162 объектах, в том числе 33 — с начала этого года. Кроме того, все автомойки оснащены современными приборами учета воды с функцией передачи данных. По состоянию на 1 мая, за несоответствие установленным требованиям в городе были отключены 146 автомоек.

— Сегодня важно не только модернизировать инженерные сети, но и формировать ответственное отношение к использованию воды. Системы повторного водоснабжения на автомойках позволяют существенно снизить расход ресурсов и нагрузку на городскую систему. Поэтому контроль в этом направлении будет продолжен, — отметил спикер.

Также в городе уделяется внимание цифровизации коммунальной сферы. Внедряются автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), которые обеспечат круглосуточный контроль объектов водоснабжения и водоотведения.

По словам специалиста, внедрение АСУТП позволит оперативно выявлять аварийные ситуации, повысить надежность оборудования, а также сократить потери воды и электроэнергии.

Ранее сообщалось о начале масштабных проверок автомоек, бань, предприятий торговли и общественного питания, а также производственных компаний на предмет соблюдения правил пользования водой и канализацией.

Отметим, что в 2024 году во время рабочей поездки в Алматы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости использования питьевой воды для полива садов и мойки автомобилей.

