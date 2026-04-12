Сколько стоит мойка автомобиля в разных регионах Казахстана

В целом стоимость мойки легкового автомобиля колеблется примерно от 2700 до 6500 тенге, а для кроссоверов — от 3500 до 9000 тенге.

В крупных городах цены находятся на среднем уровне: в Алматы и Астане мойка легкового автомобиля стоит от 3000 до 6500 тенге, а мойка кроссоверов — от 4000 до 7500 тенге. В таких городах чаще всего предлагают комплексное обслуживание, которое включает в себя мойку внешней части автомобиля, чистку салона и иногда нанесение защитного покрытия (wax/coating).

В небольших городах или в отдельных регионах цены на услуги могут быть немного ниже.

Например, в Павлодаре и Жезказгане мойка легкового автомобиля начинается от 2000-2700 тенге, в то время как в Караганде в некоторых местах стоимость мойки кроссовера достигает 9000 тенге. Основные причины такой разницы связаны с качеством предоставляемого обслуживания, используемыми инструментами и расположением самой автомойки.

На рынке автомоек Казахстана наблюдаются интересные тенденции. В последние годы растет число автомоек самообслуживания, где водитель самостоятельно моет автомобиль (self-service), что позволяет экономить на услуге.

Кроме того, некоторые автомойки применяют трехэтапную технологию мойки: сначала автомобиль обрабатывается пеной, затем моется шампунем и покрывается защитным слоем. Стоимость такой услуги выше обычной мойки, однако она обеспечивает долгосрочное сохранение чистоты кузова.

По словам администратора автомойки, особенно весной — в марте и апреле — количество автомобилей увеличивается, и иногда очередь может достигать двух-трех часов. Зимой же поток посетителей снижается, поэтому очереди становятся короче.

Таким образом, спрос на услуги автомойки меняется в зависимости от времени года. Кроме того, на формирование цены оказывают влияние размер автомобиля, уровень обслуживания, используемые химические средства и инфраструктура города.

