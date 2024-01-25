Глава государства ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения Алматы

Президент Казахстана ознакомился с ходом строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой «Балхаш» по 3000 кубометров, а также насосной станции, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, вода, поступающая с водозаборов «Каптаж», «Бастау» и фильтровальной станции «Медеу», будет накапливаться и обеззараживаться в этих резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных насосов будет распределяться по магистральным сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.



Во время посещения объекта Глава государства заслушал доклад о текущем состоянии и планах развития сети водоснабжения Алматы.





Фото: Акорда

В рамках исполнения поручения Президента акиматом в 2023 году проведены работы по строительству новых 117 км и модернизации 46 км сетей водоснабжения. Это позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. В 2024 году планируется строительство 142 км и модернизация 48 км сетей водоснабжения. Это позволит до конца года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень изношенности сетей до 53,8%.



Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах по введению резервной схемы водоснабжения 50 тысяч жителей Медеуского района. Для обеспечения стабильным и качественным водоснабжением жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство двух и проектирование еще двух водозаборов.

Как отметили в акимате Алматы, в этом году планируется завершение строительства водозабора Каргалы, который обеспечит 50 тысяч жителей Наурызбайского района.

Фото: Акорда

В следующем году планируется завершить строительство водозабора Аксай, что решит проблемы с водой 100 тысяч жителей Наурызбайского района, а также 15 тысячи жителей Карасайского района Алматинской области.



Президент отметил, что обеспечение водоснабжением города Алматы – это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Он указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в прошлом году в Медеуском районе города.





– Казахстан – вододефицитная страна. Нам нужна общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды. Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды. Поэтому должна быть комплексная, системная работа, – сказал Глава государства.