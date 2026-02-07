Контроль средней скорости движения на платных участках дорог РК позволил сократить количество ДТП на 15%

Подход сочетает в себе современные цифровые решения, инженерные меры безопасности и комплексное развитие дорожной инфраструктуры, отметили в ведомстве.

Одним из наиболее эффективных инструментов профилактики ДТП стало внедрение контроля средней скорости движения на платных участках дорог республиканского значения. На сегодняшний день система функционирует на восьми участках общей протяженностью две тыс. км. Первые результаты подтверждают ее действенность, количество дорожно-транспортных происшествий на данных участках снизилось на 15%, что свидетельствует о формировании более дисциплинированной культуры вождения.

В рамках исполнения поручения Главы Государства по проведению масштабного среднего ремонта республиканских дорог общей протяженностью 10 тыс. км проводятся не только работы по обновлению дорожного покрытия, но и комплексные мероприятия по повышению безопасности движения. Вдоль ремонтируемых участков устанавливается современное освещение, обустраиваются безопасные пешеходные переходы, монтируются новые дорожные знаки и другие элементы инфраструктуры

Отдельное внимание уделяется интеллектуальным системам управления движением. На участках Астана–Щучинск и Астана–Темиртау установлено 72 знака переменной информации, которые в режиме реального времени позволяют снижать допустимую скорость с 140 км/ч до 60 км/ч в зависимости от погодных условий, видимости и дорожной ситуации. В дальнейшем такая практика будет распространена на другие направления.

Кроме того, в долгосрочной перспективе до 2030 года планируется перевести порядка 1,5 тыс. км дорог в четыре и более полосы движения. Работы будут проводиться, в том числе, на направлениях Актобе–Кызылорда, Атырау–Доссор, а также на обходах городов Сарыагаш и Рудный. Расширение проезжей части позволит улучшить пропускную способность и повысить общий уровень безопасности, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что более 11 тысяч км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году.