Контракт на $5 млн: новые совместные проекты Казахстана и Беларуси

Документ предусматривает закуп продукции казахстанских производителей и стал главным итогом переговоров бизнеса двух стран.



Помимо этого соглашения, казахстанская и белорусская стороны заключили ряд других документов, направленных на расширение торгово-экономического взаимодействия.

Меморандум о сотрудничестве между QazTrade и Белорусской универсальной товарной биржей открыл возможности для обмена опытом, участия казахстанских компаний в биржевых торгах, развития электронных площадок и проведения совместных мероприятий. Белорусская биржа является крупнейшей площадкой региона, где ежегодно проходит более 500 тысяч сделок на сумму свыше 4 млрд долларов.



Еще один документ — меморандум между QazTrade и Национальным центром маркетинга Беларуси. Он предусматривает обмен аналитикой, поддержку продвижения товаров, совместный поиск партнеров, организацию бизнес-миссий и образовательных программ. Эти договоренности призваны упростить выход казахстанских производителей на рынок Беларуси и сделать кооперацию компаний более системной.



Отдельная часть переговоров была посвящена промышленной кооперации. Сейчас реализуется 11 совместных проектов, в их числе производство тракторов, сельхозтехники, автотехники и лифтов. В Минске стороны обсудили новые направления сотрудничества. Рассматривались планы по сборке карьерных самосвалов, развитие кооперации в строительной отрасли, а также проекты в агропромышленном комплексе, включая создание товарно-молочных ферм.

Бизнес-сообщество двух стран также достигло дополнительных договоренностей. Компания «АстанаИнжКомСтрой» подписала меморандум с «Изоком Пласт» о поставке продукции и запуске совместного производства армированных труб в Казахстане. ТОО ARBA WINE ведет переговоры с заводом «Бульбашь» о поставках казахстанского вина, готовится экспортный контракт. Национальная ассоциация переработчиков масличных культур, помимо соглашения на 5 млн долларов, подписала меморандум о сотрудничестве с ООО «ПраймФортГрупп».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минске проходит торгово-экономическая миссия Казахстана. Главной темой стало начало работы над созданием Казахстанского торгового дома.