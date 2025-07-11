Контрафакт на 76 млн тенге выведен из оборота в Казахстане

— Территориальными органами юстиции вынесены 156 актов о назначении проверок (2024 г. — 138 проверок). По результатам проверок выявлено 138 правонарушения (2024 г. — 132 правонарушения). По статье 158 КоАП возбуждено 142 дела (из них 5 дел по статье 462 КоАП, воспрепятствование должностным лицам), (1 дело поступило из ДП г. Шымкент, 3 дела поступила из ДЭР г. Шымкент) (2024 г. — 133 дела), к административной ответственности привлечено 118 лиц (2024 г.- 111 лиц). Сумма штрафов составила 11 989 950 тенге (2024 г. — 9 494 810 тенге). В судебном порядке рассматривается 23 дела (2024 г. — 22 дела), прекращено — 1 дело (ДЮ Мангистауской области). Из незаконного оборота изъято 78 711 единиц контрафактной продукции на общую сумму 76 665 450 тенге (2024 г. — 46 956 439, 72 тенге), — сообщил Талгат Уали.

Он отметил, что работа по данному направлению продолжается.

— В области Абай на основании обращения компании «Мама знает» проведена внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя «А» по факту незаконного использования зарегистрированного товарного знака продукции под указанным брендом. По результатам проверки выявлена партия контрафактной продукции в количестве 782 упаковок общей стоимостью 3 519 000 тенге. Качество изъятой продукции вызывает сомнения, а её происхождение не подтверждено официальными документами, что свидетельствует о нарушении исключительных прав правообладателя, — добавил он.

26 мая 2025 года судом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и наложении на нарушителя административного штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 117 960 (сто семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) тенге.

Кроме того, по данным Талгата Уали, на основании заявления представителя компании Xiaomi Inc. на одном из крупных торговых рынков г. Алматы органами юстиции успешно проведены внеплановые проверки и выявлены факты незаконного использования таких товарных знаков как Xiaomi, Redmi и mi.

А также сотрудниками департамента юстиции города Шымкент совместно с сотрудниками департамента экономических расследований и управления полиции Каратауского района выявили на одном из складов, расположенного в Каратауском районе города Шымкент, 26 112 единиц контрафактной продукции с изображением товарного знака «Доширак», использованного без разрешения правообладателя.

В марте 2025 года сообщалось, что около 400 тысяч единиц контрафактной продукции изъято в Казахстане.