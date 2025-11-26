Контрабанда нефтепродуктов в Актюбинской области: проведены задержания, обнаружено оружие

— В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов. В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в офисах одного из предприятий изъято около 400 тонн нефтепродуктов, а также огнестрельное и газовое оружие, финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправные операции, — говорится в сообщении.

В рамках другого уголовного дела проверяется деятельность компании, задействованной в канале контрабандного вывоза нефтепродуктов за рубеж.

— По предварительным данным, предприятием экспортирован объем свыше 30 тысяч тонн топлива на сумму порядка 8 млрд тенге. Также в октябре на одном из приграничных железнодорожных пунктов задержаны 4 вагона, принадлежащие этой компании, следовавшие в соседнее государство с 300 тоннами топлива, — добавилив МВД.

Отмечается, что по всем выявленным фактам проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области огласили приговор по делу о незаконном вывозе нефти через Актауский морской порт.