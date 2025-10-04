Контрабанда нефти через порт Актау: в суде раскрыли схему

Актауский городской суд рассмотрел дело в отношении директоров ТОО «Mangystau Oil Refining» Рамиза Рамазанова, ТОО «Batys Nefte Trade» Ренальда Мелкумова, ТОО «Standart Petroleum» Рафхата Кистаубаева, а также начальника цеха и заведующего лабораторией «Mangystau Oil Refining» Алексея Райгородского и Мергенбая Кенжебекова. Им были предъявлены обвинения по статьям «Экономическая контрабанда», «Создание и руководство организованной группой или преступной организацией, а также участие в них».

Согласно материалам дела, в 2023 году предприниматель А. В. Бурмистров, занимавшийся транспортировкой нефтепродуктов, разработал схему незаконного обогащения в особо крупных размерах. Наладив контакты с отечественными и зарубежными партнерами, он организовал экономическую контрабанду, вывозив нефть за границу под видом «печного топлива». Для этого он использовал компании, зарегистрированные на родственников и доверенных лиц, а также небольшой нефтеперерабатывающий завод.

В преступную схему были вовлечены казахстанские компании: «Mangystau Oil Refining», «Standart Petroleum», «BatysNefteTrade», «АБ Групп ЛТД», «АБ Флот», «OilTransCorporation», «AB Oil Service», АО «Казком», а также иностранные «KAZKOM LTD» и «KAZKOM S.A.», зарегистрированные в Дубае (ОАЭ) и Женеве (Швейцария). Учредителем последних был сам Бурмистров.

Для реализации схемы Бурмистров создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошли Абдурахманов, Рамазанов, Мелкумов, Кистаубаев, Райгородский и Кенжебеков. Каждый из участников отвечал за отдельное направление — закупку, переработку, хранение и экспорт нефти, оформление документов, уклонение от налогов и распределение дохода. Переработка сырья на заводе оформлялась лишь формально, после чего под видом «печного топлива» продукция вывозилась через границу ЕАЭС.

Хотя ТОО «BatysNefteTrade» не имело права экспортировать нефть после извлечения из нее бензина, Бурмистров обеспечил свободный вывоз через границу ЕАЭС. Уклоняясь от налогов и пошлин, нефть направлялась в морской порт «Сангачал» (Азербайджан). В документах указывалась компания «SOCAR Marketing and Operations», однако фактическим владельцем нефти была «KAZKOM LTD». Таким образом, торговая площадка между Казахстаном и Азербайджаном использовалась для прикрытия схемы.

С 28 марта по 20 июля 2023 года Бурмистров и его сообщники переправили нефти на сумму 1 736 327 784,37 тенге, уклонившись от уплаты налогов на 291 018 438 тенге и таможенных пошлин на 429 066 012,43 тенге.

В ходе судебного процесса Рамазанов, Мелкумов, Кистаубаев, Райгородский и Кенжебеков своей вины не признали и просили оправдать их.

Однако суд признал их виновными и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы каждому. В доход государства конфискованы танкер «Meliana» с более чем 2,1 тыс. тонн нефтепродуктов и дизельного топлива, свыше 900 кубометров топлива, а также недвижимость ТОО «Mangystau Oil Refining» — производственная зона, земельные участки и цех.

Осужденные обязаны возместить ущерб в размере 1,1 млрд тенге. Кроме того, суд удовлетворил иск департамента госдоходов Мангистауской области: в пользу государства подлежит взысканию 320 млн тенге материального ущерба и 3,2 млн тенге таможенной пошлины.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, весной этого года в Актау также был задержан президент АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“.