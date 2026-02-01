Конституция зрелого и ответственного общества — Андрей Выползов о новом Основном законе РК

Изменения в Основном законе затронули более 80% статей. В центре обновленного документа — права и свободы человека, а в качестве стратегических ориентиров впервые на конституционном уровне закреплены образование, наука, культура и инновации. Мы попросили проанализировать ключевые акценты проекта новой Конституции политического эксперта, руководителя российского аналитического бюро «Стан-Центр» Андрей Выползова. Что стоит за масштабной конституционной трансформацией, какие ценностные сдвиги несет новый Основной закон и как реформа Токаева должна изменить отношение общества к государственному управлению — в интервью с экспертом.

— Андрей Александрович, о чем говорит масштаб предлагаемых изменений в Конституции и какую историческую задачу решает инициированная Президентом Токаевым конституционная реформа?

— На наших глазах происходит вхождение страны в новый этап своего развития. Для меня очевидно, что прежняя Конституция отражала реалии государства, скажем так, на раннем этапе независимости. Сегодня перед нами — Основной закон уже состоявшейся державы, чьи граждане лишены «удовольствия» рефлексировать прошлыми «историческими ранами и обидами». Это Конституция зрелого, ответственного и прогрессивного общества, которое, как сказал Токаев, смотрит «далеко вперед».

Мне импонирует, что среди основополагающих принципов деятельности казахстанцев впервые определено: продвижение идеи созидательного патриотизма, а также утверждение ценностей трудолюбия, прогресса, знаний. Это что-то реально новое в мировоззренческой составляющей любой страны.

Мне как гражданину России импонирует, что русский язык сохраняет статус официального в Республике Казахстан. Более того, дополнительно подчеркивается, что «каждый человек имеет право пользоваться родным языком и культурой, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения, творчества». Одновременно в Конституции усиливается акцент на то, что государственный язык — казахский. Очевидно, что крепкое двуязычие, а то и трехъязычие (с английским) казахстанцев — это «золотой билет» нации, стремящейся к прогрессу.

— В новой Преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены главным приоритетом. Какое значение это может иметь для граждан?

— Вы забыли всё же про обязанности… По моему твёрдому убеждению, права и свободы гражданина становятся для государства приоритетом только в том случае, если гражданин точно также ставит в приоритет свои обязанности перед государством. Например, я оценил такой справедливый посыл в проекте Конституции. Там сказано, что государственная и частная собственность признаётся и равным образом защищается, при этом в статье № 8, пожалуй, впервые разъясняется, что «пользование собственностью должно отвечать интересам общества и государства». Я это трактую как «жирный намёк» господам из «старого Казахстана», кто пренебрегал истиной, что «земля принадлежат народу», а само право собственности государство осуществляет от имени народа.

— Касым-Жомарт Токаев отдельно выделил в проекте развитие науки, образования и инноваций как конституционный приоритет. Насколько важно закреплять эти сферы именно на уровне Основного закона?

— На мой взгляд, в этом акценте речь идёт о развитии искусственного интеллекта и в целом цифровизации. Мы, заставшие «эпоху телевизоров», смутно, но в целом понимаем, каков будет качественный технологический скачок в мире, когда ИИ расправит крылья. В этом ключе, безусловно, есть смысл зафиксировать конституционный приоритет: развитие ИИ как фактор конкурентоспособности Казахстана на мировой арене. Но важность заключается и в том, чтобы адаптировать конституционную защиту частной жизни к современным цифровым реалиям, защитив граждан от вмешательства «цифровых» преступников.

— Президент охарактеризовал предлагаемые изменения как «трансформацию всей государственной матрицы». Как вы понимаете это и что с новой Конституцией меняется принципиально?

— По моему мнению, принципиально меняется отношение граждан к государственному управлению. Столь масштабная политическая модернизация должна привести к тому, что казахстанцы признáют: «Да, система управления в нашей державе — справедливая». Кратко говоря: что заслужил, то и получил. Как в прогрессивном, так и в репрессивном смыслах. Ясно, что к этой цели пока, как говорится, как до Китая пешком. И на условном автомобиле быстрее не доедешь. Туда и вездеход дойдёт не быстро, слишком много ям и трясин. И в этой увязке для меня очевидно, что новая Конституция становится качественным «дорожным покрытием», ведущим к построению Справедливого Казахстана.

— Если смотреть на конституционную реформу в исторической перспективе, как вы оцениваете роль Президента Токаева?

— Безусловно, Касым-Жомарт Токаев — реформатор, государственный преобразователь с исторической точки зрения. Но как чаще бывает в мировой истории, его действия получат объективную оценку спустя время, поскольку современники, как правило, воспринимают любые реформы болезненно и субъективно. На мой взгляд, на сегодняшний день главная заслуга Токаева, и это уже признают его соотечественники, состоит в том, что Президент сломал в стране т. н. «восточный принцип», с которым в начале XXI века — ошеломляюще прогрессивного! — вынуждены были все мириться. Речь идёт о том самом «семейном протекционизме», паразитирующих фаворитах при власти одного всем известного клана. Ведь все всё понимали, но в казахстанском обществе царил консенсус в том плане, что этого не изменить никогда, потому что, мол, «Восток — дело тонкое». Сегодня же благодаря реформам и принципам Токаева ясно, что подобного не будет. Народу уже есть с чем сравнивать.