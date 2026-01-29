Конституционно закрепить защиту научной и творческой деятельности предлагают в Казахстане

По его словам, речь идет о прямых государственных гарантиях защиты научной, художественной, технической и иных видов творческой деятельности.

Соответствующие положения, как отметил депутат, изначально отражены в преамбуле и дополнительно раскрываются в двух статьях Конституции.

— На уровне Конституции предусматривается защита интеллектуальной собственности, авторских прав, патентов, научных открытий и прав на технические решения. Государство, в соответствии с конституционными основами, обязуется обеспечивать охрану этих прав. Важно также закрепить принцип обязанности государства создавать условия для осуществления творческой и научной деятельности, — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что понятие интеллектуальной собственности впервые появится в Конституции.