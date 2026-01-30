Конституционный суд РК получит право оценивать исполнение решений международных организаций

По его словам, нормы, касающиеся Конституционного суда, сосредоточены в седьмом разделе. Положения, регулирующие состав Конституционного суда, сроки полномочий судей и его компетенцию, в основном сохранены.

— Конституционному суду предоставляются отдельные полномочия. В начале своего выступления я упоминал о даче им заключений. В дополнение к этому суд будет наделен компетенцией проверять на соответствие Конституции исполнение решений международных организаций и их органов. По этому вопросу в Конституционный суд могут обращаться Президент Республики, председатель Курултая, не менее одна пятая часть от общего числа депутатов Курултая, Премьер-министр и Генеральный прокурор, — сообщил Нурмуханов.

Также в проекте четко прописали правовые последствия решений Конституционного суда.

Решения международных организаций и их органов, включая отдельные положения, исполнение которых Конституционный суд признает не соответствующим Конституции, исполнению не подлежат.

Законы и иные нормативные правовые акты, а также их отдельные положения, признанные соответствующими Конституции в истолковании Конституционного суда, подлежат применению именно в этом истолковании, пояснил Нурмуханов.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.