    16:38, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Конституционный суд РК получит право оценивать исполнение решений международных организаций

    Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов рассказал о нормах, регулирующих деятельность Конституционного суда, которые предусмотрены в проекте новой редакции Основного закона, сообщил он, выступая на шестом заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституционный суд Республики Казахстан
    Фото: Конституционный суд Республики Казахстан

    По его словам, нормы, касающиеся Конституционного суда, сосредоточены в седьмом разделе. Положения, регулирующие состав Конституционного суда, сроки полномочий судей и его компетенцию, в основном сохранены.

    — Конституционному суду предоставляются отдельные полномочия. В начале своего выступления я упоминал о даче им заключений. В дополнение к этому суд будет наделен компетенцией проверять на соответствие Конституции исполнение решений международных организаций и их органов. По этому вопросу в Конституционный суд могут обращаться Президент Республики, председатель Курултая, не менее одна пятая часть от общего числа депутатов Курултая, Премьер-министр и Генеральный прокурор, — сообщил Нурмуханов.

    Также в проекте четко прописали правовые последствия решений Конституционного суда.

    Решения международных организаций и их органов, включая отдельные положения, исполнение которых Конституционный суд признает не соответствующим Конституции, исполнению не подлежат.

    Законы и иные нормативные правовые акты, а также их отдельные положения, признанные соответствующими Конституции в истолковании Конституционного суда, подлежат применению именно в этом истолковании, пояснил Нурмуханов.

    Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона. 

