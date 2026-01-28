Конституционные реформы в Казахстане — взгляд из Брюсселя

Эксперт рассказал, что на протяжении многих лет следит за Казахстаном и в этой связи остановился на ключевых аспектах реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, в числе которых конституционный референдум 2022 года по сокращению количества президентских сроков до одного, введение прямых выборов местных акимов и особые меры в области прав человека, борьба с коррупцией и концепция «Новый Казахстан».

— Последний шаг включает в себя серьезные институциональные изменения: переход к однопалатному Парламенту, избрание этого Парламента исключительно по партийным спискам, введение должности вице-президента, закрепление принципа «законности и порядка» в Конституции и создание Конституционной комиссии для разработки дальнейших поправок, возможно, путем проведения референдума. На мой взгляд, эти реформы идут в том же направлении, что и предыдущие, — к модернизации большей подотчетности, верховенству закона и вовлечению граждан, — заявил Готев.

Как отметил эксперт, система остается в высшей степени президентской.

— В целом, реформы Касым-Жомарта Токаева представляют собой контролируемую эволюцию политической системы Казахстана, направленную на стабильность и позиционирование на международной арене, — говорит он.

Георги Готев также поделился оценкой влияния проводимых реформ на внешнеполитический курс Казахстана.

— Внешняя политика Казахстана при Президенте Токаеве по-прежнему прочно основана на многовекторном подходе, стратегии, которых Казахстан придерживается с момента обретения независимости в 1991 году. Эта доктрина подчеркивает важность сбалансированных, прагматичных отношений со всеми крупными мировыми и региональными державами для защиты национального суверенитета, территориальной целостности, безопасности и экономических интересов, — отметил он.

Эксперт заявил, что считает Казахстан важным партнером ЕС как в экономическом, так и в геополитическом измерении, добавив, что государства-члены блока также могут выступать надежными и взаимовыгодными союзниками для Казахстана.

