Конституционная реформа в Казахстане может усилить международное партнерство — эксперт

Предстоящий 15 марта 2026 года республиканский референдум по проекту новой Конституции вызывает закономерный интерес у зарубежных партнёров Казахстана, включая деловые и общественные круги стран Юго-Восточной Азии. Бекбаева отметила, что предлагаемые изменения затрагивают около 84% действующего Основного закона и представляют собой одно из наиболее масштабных институциональных преобразований за годы независимости.

— Переход к однопалатному парламенту — Курултаю, введение института вице-президента, конституционное закрепление гарантий прав граждан в условиях цифровой экономики и восстановление прямых механизмов народного волеизъявления — всё это не просто внутриполитические изменения. Это системные сигналы, адресованные международному сообществу, — сказала она.

Основатель «Kazakh Thai Alliance» подчеркнула, что для иностранных инвесторов важна предсказуемость институциональной среды. По её словам, государство с чётко выстроенной конституционной архитектурой, в которой полномочия ключевых институтов власти законодательно разграничены, является более понятным и комфортным партнёром для бизнеса и международных правительственных структур. При этом она отметила, что переход к однопалатному парламенту способен упростить законодательные процедуры и повысить прозрачность принятия решений.

— Однопалатный парламент с более прозрачной процедурой принятия законов сокращает транзакционные издержки для бизнеса и делает регулирование более предсказуемым, — отметила Бекбаева.

По её мнению, происходящие изменения могут положительно сказаться и на двустороннем сотрудничестве Казахстана с Таиландом. Она напомнила, что Казахстан последовательно позиционирует себя как ключевой экономический, транзитный и дипломатический узел Центральной Азии, тогда как страны Юго-Восточной Азии традиционно ориентируются на долгосрочную стабильность как на основной критерий при выборе партнёров.

— Референдум как форма принятия Конституции обеспечивает высокий уровень народной легитимности реформы. Для таиландской деловой культуры — это важный аргумент в пользу расширения экономического сотрудничества, — сказала она.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии новой Конституции на развитие гражданского общества, Бекбаева отметила, что этот аспект реформы остаётся одним из наиболее обсуждаемых, однако проект Основного закона содержит ряд положений, которые при последовательной реализации способны существенно расширить пространство для гражданского участия.

Она указала, что документ закрепляет право граждан осуществлять власть непосредственно через всенародное голосование, формируя тем самым конституционную основу для развития механизмов прямой демократии. По её словам, значительную роль в этом процессе может сыграть и новый консультативный орган — Халық кеңесі.

— Если этот институт будет наполнен реальным содержанием, он может стать значимым каналом обратной связи между гражданами и государством, — отметила Бекбаева.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в проекте Конституции права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью государства, а само государство принимает на себя обязательство обеспечивать их защиту, в том числе в сфере кибербезопасности и цифровых прав.

Оценивая реформу в целом, Бекбаева подчеркнула, что речь идет не о точечной корректировке действующего текста, а о глубокой трансформации институциональной модели государства. По её словам, переход к однопалатному парламенту, введение института вице-президента, обновление системы местного самоуправления и конституционное закрепление цифровых прав граждан свидетельствуют о серьёзной перестройке архитектуры государственного управления.

Она также подчеркнула, что для международного бизнеса важным фактором является легитимация реформы через процедуру всенародного голосования.

— Референдум — это не просто правовой ритуал, а механизм, обеспечивающий широкий общественный консенсус вокруг базовых правил политической жизни страны, — сказала она.

По словам Бекбаевой, формирование более прозрачной и институционально устойчивой системы власти способно создать благоприятную среду для долгосрочных инвестиций, а конституционные гарантии прав бизнеса и инвесторов могут снизить регуляторные риски. При этом она отметила, что закреплённый в документе курс на развитие цифровой экономики и кибербезопасности открывает новые направления для технологического сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.

— Мы намерены содействовать тому, чтобы наши партнёры в Таиланде видели в Казахстане надёжного, предсказуемого и динамично развивающегося партнёра. Мы призываем таиландское деловое и общественное сообщество воспринимать происходящие в Казахстане изменения как сигнал к более активному двустороннему взаимодействию, — заключила основатель «Kazakh Thai Alliance».

Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.