Конституционная реформа выводит политическую систему на новый этап — эксперт

— Казахстан сегодня переживает эпоху масштабных перемен. Насколько, на Ваш взгляд, общество готово к принятию новой Конституции на референдуме?

— Когда мы задаёмся вопросом, зачем нам Конституция, важно прежде всего ответить себе: каким мы хотим видеть общество, государство, государственные органы и в каком обществе будут жить наши дети. Общество не стоит на месте — оно усложняется, меняются ценности, приоритеты, запросы. Конституция как раз и фиксирует те ценностные и целевые ориентиры, в направлении которых мы хотим развиваться.

— То есть необходимость новой Конституции продиктована самим этапом развития страны?

— Безусловно. За годы независимости казахстанское общество прошло значительный путь. То, что было актуально три десятилетия назад, сегодня уже не полностью отвечает запросам времени. Конституция должна отражать современные ценности — ориентацию на образование, науку, инновации, трудолюбие, экологическую культуру. Именно через Конституцию формируется критерий оценки качества жизни и качества законодательства.

— Один из ключевых запросов общества — повышение доверия к органам государственной власти. Как новая Конституция влияет на это?

— Цель любой конституционной модернизации — выстроить новую модель взаимоотношений между властью и обществом. Эта граница очень подвижна и зависит от вызовов времени. Конституция закладывает механизмы, которые позволяют человеку защищать свои права: оспаривать несправедливые законы в Конституционном суде, решения государственных органов — в судах административной юстиции. Это принципиально важно для укрепления доверия.

— То есть Конституция — это не символический документ?

— Конечно, нет. Конституция — это не текст, о котором вспоминают раз в год в День Конституции. Это документ, который задаёт дух и ориентиры для всего законодательства. А законодательство, в свою очередь, определяет нашу повседневную жизнь. Это правила игры — между гражданами, между гражданами и властью, а также внутри самих государственных институтов.

— В рамках реформы меняется архитектура власти: однопалатный Парламент, Курултай, Қазақстан Халық Кеңесі. Как это отразится на представительности власти?

— Доверие гражданина к власти напрямую связано с возможностью влиять на принимаемые решения. Конституция расширяет такие возможности. Парламент и новые диалоговые площадки становятся механизмами, через которые гражданин может быть услышан. Қазақстан Халық Кеңесі, например, предполагает широкую представленность различных слоёв общества и наделяется правом законодательной инициативы.

— Не усложнит ли это законотворческий процесс?

— Напротив. Идея однопалатного Парламента направлена на упрощение и повышение прозрачности законотворчества. Что касается Қазақстан Халық Кеңесі, его деятельность будет детально урегулирована отдельным законом. Я убеждена, что эти механизмы будут демократически ориентированными и направленными на защиту политических прав граждан.

— Существенные изменения затрагивают и партийную систему. Как вы оцениваете эти новеллы?

— Казахстанское общество достигло уровня политической зрелости, при котором пропорциональная избирательная система и конкуренция партий становятся естественным этапом развития. Это усиливает борьбу идей и программ, а не персоналий. Голос каждого избирателя приобретает больший вес, поскольку партии вынуждены бороться за доверие граждан.

— Можно ли говорить о готовности партий стать полноценными институтами не только де-юре, но и де-факто?

— У наших партий уже есть история, политические и правовые традиции. Пропорциональная система характерна для зрелых обществ, и Казахстан сегодня находится именно на этом этапе. Конкуренция идей — это более высокий уровень политической культуры и правового сознания.

— В обществе звучат опасения, что Конституция готовится слишком быстро. Насколько они обоснованы?

— Эти опасения не совсем справедливы. Обсуждение ключевых идей началось задолго до начала работы Конституционной комиссии — более полугода назад. Было собрано свыше 2000 предложений от граждан и организаций. Работа комиссии и её подсекций проходит в формате активных дискуссий и споров, никакого формального одобрения «по умолчанию» нет.

— Какую роль в этом процессе играет преамбула Конституции?

— Преамбула — это не юридический, а ценностный текст. Она отражает то, чем живёт общество сегодня, к чему оно стремится, каким хочет видеть своё будущее. Общество находится на новом этапе развития, и те ценности, которые для нас сегодня являются определяющими, получили конституционный статус. Я лично полностью поддерживаю такой подход.

Напомним, что ранее заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на шестом заседании Комиссии по конституционной реформе представил проект нового Основного Закона страны.