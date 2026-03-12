Конституционная реформа усилит баланс властей в Казахстане — египетский эксперт

По его оценке, переход от модели с расширенными президентскими полномочиями к системе, в которой парламент получает более весомую роль, способен придать политическому устройству Казахстана более сбалансированный характер.

— Сильный парламент с более широкими полномочиями способен обеспечить необходимый баланс между ветвями власти, — отметил эксперт.

Ахмед Абдо Тарабик полагает, что предлагаемые изменения могут положительно сказаться не только на политической сфере, но и в более широком плане — на социально-экономическом развитии страны, поскольку предполагают более широкое участие общества в политическом процессе.

Отдельное внимание эксперт уделил идее однопалатного парламента. По его мнению, сосредоточение парламентских полномочий в рамках одной палаты может сделать законодательный орган более целостным и эффективным с точки зрения контроля за деятельностью правительства.

— Когда парламент обладает расширенными надзорными полномочиями, это способствует формированию реального равновесия между исполнительной и законодательной властью. В таком случае система становится менее подверженной доминированию одной ветви власти над другой, — считает он.

Говоря о создании новых институтов в рамках конституционной реформы, эксперт отметил, что усиление представительных механизмов, включая создание Народного совета Казахстана, может придать дополнительный импульс политической жизни. По его мнению, это также может укрепить представленность различных групп общества в политическом процессе.

Комментируя предусмотренное проектом Конституции введение должности вице-президента, Ахмед Абдо Тарабик заявил, что такая модель может способствовать более устойчивой работе системы государственного управления.

— Институт вице-президента в демократических системах повышает эффективность управления, особенно в условиях высокой внутренней и внешней динамики, — подчеркнул эксперт.

По его словам, продолжающийся в Казахстане процесс политической модернизации уже привлек внимание за рубежом, а новый этап конституционных изменений может дополнительно укрепить международный имидж страны как государства, последовательно продвигающего реформы.

— С момента начала политических реформ Казахстан воспринимается как государство, движущееся по пути продуманных и сбалансированных преобразований. Это влияет на его образ на международной арене и усиливает интерес к происходящим в стране изменениям, — резюмировал Ахмед Абдо Тарабик.

Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.