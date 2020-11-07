Конные тропы, зоосафари и зоны паркура. Что ждет Нур-Султан в ближайшие годы?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня все чаще жители Нур-Султана вовлекаются в обустройство города. Бывает, что горожане сами хотят внести что-то свое в городской облик, и обращаются в Центр урбанистики. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом «Казинформ» рассказал заместитель акима города Нур-Султан Нурлан Кожахметович Солтамбеков, а также поделился другими интересными идеями.

Представим, что нам надо спроектировать какую-нибудь часть городского пространства. Как это происходит? В самом начале привлекаются жители этой части города. В соцсетях создаются онлайн-каналы, географически привязанные к этой локации, и уже там жители могут высказать свои предложения. Затем концепцию проекта утверждают активисты, которые самостоятельно могут внести свои предложения.

«За последний год по уровню вовлечения горожан в городские проекты мы доходили максимум до третьего уровня», делится Нурлан Кожахметович. – Третий уровень - это когда город учитывает мнение горожан и совместно с ними принимает решения. В дальнейшем ожидаются и более глубокие уровни вовлечения граждан», - пообещал собеседник.

Сегодня любой житель города может поделиться своими идеями и предложениями в специальном телеграм-канале и чате, а также обратиться в Центр урбанистики.

Альтернативой ему служит круглосуточный контакт-центр iKOMEK 109, который уже стал единой точкой контакта с жителями города, одновременно объединив все колл-центры коммунальных предприятий города.

Что интересно, при внедрении у нас сервиса iKOMEK был использован американский опыт: за основу взята американская «Служба 311», охватывающая порядка трехсот городов США, и предоставляющая более 4 тысяч государственных и федеральных услуг.

«Мы создали уникальный в СНГ проект для взаимодействия с гражданами и вовлечения жителей в развитие города. К слову, в США шли к существующей модели 28 лет, мы же внедрили этот опыт за 6 месяцев», – делится руководитель Городского центра iKOMEK109 Жаннат Дубирова.

Нур-Султан – город спорта

На прошлой неделе МИА «Казинформ» рассказало о пяти самых популярных видов спорта среди жителей столицы.

Подсчитано и количество самых активных спортсменов города – их сегодня более 340 тысяч.

Для них обустроены детские, спортивные и гимнастические площадки с элементами уличных тренажеров, стрит-воркаут и скейт-площадки, корты для игры в настольный теннис. Ну а любителей размеренных прогулок ждут декоративные уличные качели и теневые навесы со скамейками и урнами.

В последнее время интересным вариантом обустройства подмостовых пространств становятся спортивные площадки. Например, такие площадки уже есть под мостами «Архар» (соединяет левобережную и правобережную части улицы Сарайшык) и «Беласар» (связывает улицы Амангельды Иманова и Каныша Сатпаева). А паркур-зона по улице Янушкевича уже сейчас стала достаточно популярной точкой притяжения молодежи и детей.

Другую паркур-площадку городские власти пообещали построить в скором времени, причем она будет разделена на 2 зоны – детскую и взрослую. В проекте будут использованы авторские малые архитектурные формы.

Со слов нашего собеседника, последними изменениями удалось порадовать любителей бега и велосипедистов: благодаря недавнему объединению велодорожек Президентского и Триатлон парка теперь можно проложить более длинные и разнообразные маршруты.

Но и это еще не все. Согласно разработанному проекту «Инфраструктура велосипедного транспорта» в ближайшие 3 года горожане смогут прокатиться по новым велодорожкам, общая протяженность которых достигнет 123 км. Строительство, как обещают, будет происходить поэтапно, при выделении финансирования.

По намеченному плану в следующем году, например, будет проложено около 46 км, а также сооружены 22 мест для парковки велосипедов (Вело BIKE). Оставшиеся километры будут проложены в течение последующих двух лет, а к существующим парковкам для велобайкеров прибавится еще 29 новых.

Центральный парк

За менее чем двадцать лет столица значительно выросла и успела обзавестись новыми парками и скверами. Совсем немного, и еще вчера посаженные там деревья не будут уступать центральному парку – старейшему и красивейшему (на наш взгляд) парку Нур-Султана. Тут, например, растет известная городская достопримечательность - черный тополь, которому уже 127 лет. Несмотря на столь солидный возраст, у дерева есть своя страница в Instagram.

«В Центральном парке проведены работы по усовершенствованию беговой дорожки с заменой покрытия, установке новых гимнастических площадок, обустройством стритбольного поля», - делится Нурлан Кожахметович.

Благоустройство и озеленение

Несмотря на пандемию и карантин, в этом году уже завершено благоустройство 150 дворов и 60 общественных пространств. В разных частях города ведутся или уже завершились ремонтно-благоустроительные работы. При этом некоторые проекты, среди которых улицы Бейбітшілік, Абая, Сакена Сейфуллина, а также квадрат улиц перед ТД «Евразия», все еще находятся в разработке.

«На сегодняшний день в городе произрастает порядка 1 млн деревьев и более 15 млн зелёных насаждений на территории «Зелёного пояса» - делится Нурлан Кожахметович, добавив, что в этом году высажено около 100 тысяч зеленых насаждений.

Отдых

За последние время столица значительно «вымахала» как в площади, так и в количестве населяющих жителей, несколько лет назад успев обрести статус города-миллионника.

Как известно, в нашей стране такие мегаполисы можно сосчитать по пальцам одной руки, а потому всегда интересно как живут столько людей, компактно разместившихся на нескольких сотнях квадратных километров.

Если будни в Нур-Султане протекают по-деловому быстро, то выходные наших горожан не отличаются каким-то разнообразием. Тут нередко можно услышать такой вопрос: конец рабочей недели алматинцы зачастую проводят на природе в горах, а чем заняться жителям северной столицы?

Отвечая на это, Нурлан Кожахметович рассказал о проекте «Рекреационная зона юго-западнее озера Талдыколь», который ведется городским Управлением охраны окружающей среды и природопользования.

Эта рекреационная зона будет расположена в левобережной части города, в районе пересечения шоссе Каркаралы и юго-западной объездной дороги, а проект по ее разработке включает в себя два этапа:

«Туристический маршрут». Согласно замыслу проектировщиков, жители города смогут прокатиться верхом по специально сооруженной конной тропе протяжённостью 15,5 км. Вдоль маршрута будут предусмотрены места для отдыха и модульные туалеты. Конная тропа будет тесно взаимосвязана с ипподромом, который также находится на территории рекреационной зоны. Проект начали сравнительно недавно - в августе этого года, а завершение, как заверяют разработчики, следует ожидать уже в следующем году.

Вторым этапом станет «Зоосафари». Проект представляет собой лесной природный парк с пешеходными тропинками протяженностью 3 км, а также детские игровые площадки и 2 визит-центра.

Природный парк, или как его еще будут называть, «Сафари-парк» будет разделен на 4 части общей площадью около 277 гектар. Для удобства его обслуживания проектировщики хотят соорудить смотровую вышку, вольеры, ветеринарный пункт, домик егеря и ангар для хранения кормов.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, до конца года разработчики проекта планируют получить экспертизу, чтобы с нового года приступить к строительным работам.

Еще одним новшеством на территории «зеленого пояса» станет реконструкция фазанария. Если проект удастся завершить до конца этого года, то уже с 2021 года можно будет начать воспроизводство семиреченского фазана.

Стараясь благоустроить те или иные городские пространства, акимат не обделяет вниманием и городские окраины.

В прошлом месяце в районе жилого массива «Коктал-1» открылся парк площадью свыше 15 га, состоящий из трех полигонов: для пешей прогулки, спортивный и детский.

Со слов Нурлана Кожахметовича, «в парке предусмотрена зона «спортивного отдыха», в которую входят баскетбольная площадка, футбольное поле, волейбольная площадка, теннисный корт, площадка для воркаута. Здесь так же есть место для занятий йогой».

Вскоре планируется сооружение двух велопрокатных пунктов. Один будет расположен по Коргалжынскому шоссе со стороны поселка Ильинка, второй такой же – со стороны поселка Косшы.

Ну а любителей экстремального велоспорта, несомненно, обрадует кросс-кантри велотрасса протяженностью 6 км, приступить к которой городские власти планируют уже в скором времени.

Концепция самодостаточных районов

В современной урбанистике существует концепция самодостаточных районов. Она основывается на том, что децентрализованная структура города нивелирует пробки, поскольку работа, дом, места отдыха и развлечений находятся в одном районе.

«Исторически сложилось, что город Нур-Султан уже по факту является полицентричным городом», - считает Нурлан Кожахметович - «исторический центр, Левый берег (бульвар Нур-Жол), район Евразии. Также активно развиваются районы Экспо, Нового вокзала».

По его мнению, данная концепция уменьшает маятниковую миграцию внутри города, обеспечивает потребности горожан в шаговой доступности:

«Мастер-план города Нур-Султан включает в себя данную концепцию. Например, при строительстве льготного жилья для социально уязвимых слоев населения мы предусматриваем создание социальных объектов на первых этажах, это реабилитационные центры, детсады, пункты оказания медпомощи, опорные пункты полиции. В свою очередь шаговая доступность способствует улучшению самодостаточности районов. Мастер-план также способствует созданию дополнительных связей между полицентрами, мы считаем, это даст импульс к развитию районов», - заключил Нурлан Кожахметович.

Фото: фейсбук-страница Streets of Astana, официальный сайт Акимата Нур-Султана



