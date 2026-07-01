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    Конкурс «Тұран даласының күйлері» объединил кюйши в Туркестане

    1 июля — в преддверии Национального дня домбры — при организации акимата города Туркестана прошел конкурс кюйши «Тұран даласының күйлері» («Кюи Туранской степи»), посвященный 165-летию выдающегося казахского кюйши-композитора, Народной артистки Казахстана Дины Нурпеисовой, передает Kazinform.

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    Фото: акимат Туркестанской области

    20 талантливых молодых людей в возрасте от 9 до 21 года приняли участие в конкурсе, организованном с целью широкой популяризации национального искусства домбры и традиций кюя, продвижения духовных ценностей, развития творческого потенциала молодых музыкантов и сохранения преемственности казахской школы кюя.

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    Фото: акимат Туркестанской области

    На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель акима города Туркестана Мадияр Алипов, депутат областного маслихата Калыма Жантореева и председатель Туркестанского городского маслихата Гаппар Сарсенбаев. В своих выступлениях они подчеркнули важность национального искусства в сохранении идентичности народа и передаче духовного наследия будущим поколениям.

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    Фото: акимат Туркестанской области

    Кроме того, гости отметили историческое значение обновленных норм Конституции Республики Казахстан, вступивших в силу сегодняшнего дня, в правовом развитии и общественной модернизации страны, а также пожелали участникам удачи.

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    Фото: акимат Туркестанской области

    Результаты конкурса

    Младшая группа (9–14 лет):

    Гран-при — Жомарт Абдирахман (музыкальная школа «Ақжайық»);

    І место — Нурболат Серикбай (Туркестанская детская музыкальная школа);

    ІІ место — Бекнур Бакир (Туркестанская детская музыкальная школа), Айзере Байбосын (Музыкальная школа «Ақжайық»);

    ІІІ место — Айзере Асилхан (школа искусств «Айнамкөз»), Мадияр Серикбай (домбровый кружок Футбольной академии им. Б. Саттарханова).

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    Фото: акимат Туркестанкой области

    Специальные номинации:

    «Имени Толегена Момбекова» — Адилет Сарсенбек (школа-лицей «Білім кемесі»);

    «Имени Сугира Алиулы» — Алмаз Момиш (школа-гимназия № 17 им. Ататюрка);

    «Имени Дины Нурпеисовой» — Раян Исмаилова (школа искусств «Айнамкөз»).

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    Фото: акимат Туркестанской области

    Взрослая группа (15–21 год):

    Гран-при —  Даурен Маханбет;

    І место — Асылжан Аскарулы;

    ІІ место — Саят Рамазан, Аманжол Оспан;

    ІІІ место —  Дильназ Абдыхаил (студентка 1-го курса МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави), Нурдаулет Шынтемир (Туркестанская детская музыкальная школа).

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    Фото: акимат Туркестанской области

    Специальные номинации:

    «Приз зрительских симпатий» — Момиш Назерке (студентка 1-го курса МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави);

    «Мастер исполнения» — Арайлым Шалкар (школа-гимназия № 17 им. Ататюрка);

    «Имени Сугира Алиулы» — Диас Ахметхан (школа-гимназия № 17 им. Ататюрка);

    «Имени Дины Нурпеисовой» — Ералы Узакбай (Туркестанская детская музыкальная школа);

    «Имени Толегена Момбекова» — Балнур Отебек (общеобразовательная школа № 6 им. М. Маметовой).

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    Фото: акимат Туркестанской области

    Победители и призеры конкурса были награждены специальными дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.

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    Фото: акимат Туркестанской области
    Культура Туркестанская область Конкурс Туркестан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор