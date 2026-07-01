Конкурс «Тұран даласының күйлері» объединил кюйши в Туркестане

1 июля — в преддверии Национального дня домбры — при организации акимата города Туркестана прошел конкурс кюйши «Тұран даласының күйлері» («Кюи Туранской степи»), посвященный 165-летию выдающегося казахского кюйши-композитора, Народной артистки Казахстана Дины Нурпеисовой, передает Kazinform.

20 талантливых молодых людей в возрасте от 9 до 21 года приняли участие в конкурсе, организованном с целью широкой популяризации национального искусства домбры и традиций кюя, продвижения духовных ценностей, развития творческого потенциала молодых музыкантов и сохранения преемственности казахской школы кюя.

Фото: акимат Туркестанской области

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель акима города Туркестана Мадияр Алипов, депутат областного маслихата Калыма Жантореева и председатель Туркестанского городского маслихата Гаппар Сарсенбаев. В своих выступлениях они подчеркнули важность национального искусства в сохранении идентичности народа и передаче духовного наследия будущим поколениям.

Фото: акимат Туркестанской области

Кроме того, гости отметили историческое значение обновленных норм Конституции Республики Казахстан, вступивших в силу сегодняшнего дня, в правовом развитии и общественной модернизации страны, а также пожелали участникам удачи.

Фото: акимат Туркестанской области

Результаты конкурса

Младшая группа (9–14 лет):

Гран-при — Жомарт Абдирахман (музыкальная школа «Ақжайық»);

І место — Нурболат Серикбай (Туркестанская детская музыкальная школа);

ІІ место — Бекнур Бакир (Туркестанская детская музыкальная школа), Айзере Байбосын (Музыкальная школа «Ақжайық»);

ІІІ место — Айзере Асилхан (школа искусств «Айнамкөз»), Мадияр Серикбай (домбровый кружок Футбольной академии им. Б. Саттарханова).

Фото: акимат Туркестанкой области

Специальные номинации:

«Имени Толегена Момбекова» — Адилет Сарсенбек (школа-лицей «Білім кемесі»);

«Имени Сугира Алиулы» — Алмаз Момиш (школа-гимназия № 17 им. Ататюрка);

«Имени Дины Нурпеисовой» — Раян Исмаилова (школа искусств «Айнамкөз»).

Фото: акимат Туркестанской области

Взрослая группа (15–21 год):

Гран-при — Даурен Маханбет;

І место — Асылжан Аскарулы;

ІІ место — Саят Рамазан, Аманжол Оспан;

ІІІ место — Дильназ Абдыхаил (студентка 1-го курса МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави), Нурдаулет Шынтемир (Туркестанская детская музыкальная школа).

Фото: акимат Туркестанской области

Специальные номинации:

«Приз зрительских симпатий» — Момиш Назерке (студентка 1-го курса МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави);

«Мастер исполнения» — Арайлым Шалкар (школа-гимназия № 17 им. Ататюрка);

«Имени Сугира Алиулы» — Диас Ахметхан (школа-гимназия № 17 им. Ататюрка);

«Имени Дины Нурпеисовой» — Ералы Узакбай (Туркестанская детская музыкальная школа);

«Имени Толегена Момбекова» — Балнур Отебек (общеобразовательная школа № 6 им. М. Маметовой).

Фото: акимат Туркестанской области

Победители и призеры конкурса были награждены специальными дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.