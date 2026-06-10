Конкурс на поступление в Академию правосудия составил 10 человек на место — Канат Мусин

Доступ к обучению в Академии правосудия при Высшем Судебном Совете расширен, к поступлению туда подлежат не только госслужащие. Об этом сообщил ректор Канат Мусин на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Особое значение для Академии имеет приемная кампания. Именно через прозрачный и объективный отбор формируется будущий кадровый резерв судебной системы. В последние годы правила приема были существенно модернизированы. Главное изменение заключается в расширении доступа к обучению. Если раньше поступление было ориентировано преимущественно на представителей госорганов, то с 2025 года возможность обучения получили все профессиональные юристы, независимо от места работы. Сегодня поступать в Академию могут не только государственные служащие, но и адвокаты, нотариусы, юридические консультанты, корпоративные юристы, частные судебные исполнители и другие представители негосударственного сектора, — сказал Мусин.

Ректор Академии подчеркнул, что сделан важный шаг к обеспечению равного доступа к судейской профессии и расширению кадрового резерва судебной системы. Особое внимание уделяется открытости и прозрачности приемной кампании. Проводится масштабная информационно-разъяснительная работа. Организуются встречи с юридическим сообществом, прямые эфиры, презентации образовательных программ и консультации для поступающих.

При этом конкурсные процедуры максимально открыты. В состав комиссий входят представители Высшего Судебного Совета, судейского корпуса, адвокатуры и научного сообщества. Спикер отметил, что вышеперечисленное позволяет обеспечить объективность отбора и доверие к результатам. Высокий интерес к обучению подтверждается результатами последних приемных кампаний. Конкурс составлял около 10 человек на одно место. Среди поступающих представлены практически все юридические профессии.

В своем выступлении Мусин напомнил, что сегодня Академия является единственным специализированным высшим учебным заведением страны, которое осуществляет подготовку будущих судей, повышение квалификации действующих судей и работников судебной системы, а также развитие научных исследований в сфере правосудия.

Ранее сообщалось, что специальные гранты для будущих госслужащих введут в Казахстане с 2027 года. Также мы рассказывали, что талантливую молодежь Казахстана будут заранее готовить к госслужбе.

В мае 2026 года Президент Казахстана подписал закон о госслужбе, агентство Kazinform рассказывало, что изменится для сотрудников.



