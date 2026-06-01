Специальные гранты для будущих госслужащих введут в Казахстане с 2027 года

Казахстанские школьники, решившие связать свою карьеру с государственной службой, смогут бесплатно учиться в вузах по специальным образовательным грантам. Об этом сообщили в Агентстве РК по делам госслужбы в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Привлечение молодежи в госорганы предусматривается в рамках реализации Концепции развития государственной службы РК на 2024 – 2029 годы. Так, планируется внедрение системы ранней профессиональной ориентации на школьном и вузовском уровнях.

Вместе с тем, 19 мая этого года Главой государства был подписан новый Закон «О государственной службе РК», где вводится понятие – подготовка к поступлению на государственную службу, которая будет включать в себя:

подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации (бакалавриат);

подготовку для занятия руководящих должностей (магистратура).

Также в рамках подготовки предусматривается профориентационная работа с обучающимися 11 (12) классов, направленная на формирование интереса к поступлению на программы бакалавриата.

К таким мероприятиям относятся профориентационные встречи и лекции с участием представителей госорганов, ознакомительные визиты и экскурсии, конкурсы и деловые игры, предоставление информационных материалов о системе госслужбы, возможностях профессионального развития и порядке поступления на госслужбу и т.д.

Таким образом, внедрение института ранней профориентации не предполагает изменения образовательного процесса, учебных программ или введение новых учебных дисциплин.

Выпускники школ, которые по итогам мероприятий ранней профориентации проявят заинтересованность в выборе профессии госслужащего, смогут принять участие в конкурсе на присуждение государственного гранта по программам бакалавриата в отечественных вузах в рамках подготовки для занятия низовых государственных должностей.

Перечень приоритетных направлений для предоставления гранта будет ежегодно формироваться Агентством по делам госслужбы. Будут учитываться потребности в кадрах по определенным направлениям. При этом отбор кандидатов планируется осуществлять по результатам ЕНТ.

Лица, завершившие обучение по программам бакалавриата в рамках ранней профориентации, будут обязаны отработать на госслужбе не менее трех лет. В свою очередь, им будет предоставлено право на внеконкурсное назначение на низовые государственные должности в местных исполнительных органах.

Лицам, исполнившим обязательства по отработке и заинтересованным в продолжении карьеры на госслужбе, будет предоставлена возможность пройти подготовку для занятия руководящих государственных должностей в Академии государственного управления при Президенте РК по программе магистратуры.

Отбор будет проводиться на конкурсной основе в соответствии с правилами, утверждаемыми Академией.

К участию в конкурсе будут допускаться лица, завершившие подготовку по программе бакалавриата и исполнившие обязательства по отработке на госслужбе.

Выпускники программы получат возможность внеконкурсного занятия руководящих государственных должностей в центральных госорганах и местных исполнительных органах, при этом будут обязаны отработать на госслужбе в течение 3-х лет.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что талантливую молодежь Казахстана будут заранее готовить к госслужбе.