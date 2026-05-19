Президент Казахстана подписал закон о госслужбе: что изменится

Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

Напомним, депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы», а также сопутствующие поправки.

Законом предусмотрен комплекс мер по существенному повышению привлекательности государственной службы и удержанию профессиональных специалистов. В частности, вводится механизм горизонтального карьерного роста в рамках одной должности.

Устанавливаются четыре уровня должности с различным уровнем оплаты труда, а продвижение будет зависеть от результатов оценки деятельности, обучения и стажировки. Также закрепляется обязательная индексация заработной платы государственных служащих не реже одного раза в три года.

Отдельный блок норм касается социальных гарантий. Госслужащим будут предоставляться выплаты при переводе в другой населенный пункт, включая подъемное пособие и компенсацию расходов на переезд.

Предусмотрено единовременное вознаграждение при выходе на пенсию для сотрудников со стажем не менее 25 лет и наличием государственных или ведомственных наград.

Вводятся дополнительно оплачиваемые дни отпуска в зависимости от стажа государственной службы: три дня при стаже от 10 лет, пять дней от 15 лет и десять дней от 20 лет.

Предусмотрены краткосрочные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам. Установление гарантий и компенсационных выплат в размере заработной платы или разницы в заработной плате государственным служащим, восстановленным на службе в случае незаконного увольнения или понижения в должности (на срок не более чем за шесть месяцев).

Закон также совершенствует систему дисциплинарной ответственности: вводятся гибкие подходы с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, определяются случаи, исключающие ответственность, а также устанавливаются различные сроки действия взысканий (от двух до шести месяцев).

Помимо этого, внедряются профилактические меры воздействия, такие как предупреждения, беседы и проверка компетенций. Усиливаются гарантии защиты государственных служащих от незаконного вмешательства в профессиональную деятельность.

Кроме того, усиливается прозрачность и цифровизация процессов. Процедуры отбора переводятся в электронный формат через систему «Е-қызмет», а также вводится институт предварительной подготовки кандидатов с возможностью последующего трудоустройства без конкурса.

Сопутствующий закон вносит изменения в 18 законодательных актов, включая Трудовой кодекс и Кодекс «О здоровье народа». Помимо обязательного медосвидетельствования госслужащих, предусмотрено льготное исчисление выслуги для участковых инспекторов полиции в сельской местности.

