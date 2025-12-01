Конгресс США начал расследование удара по судну в Карибском море

2 сентября после первого удара военных США по судну, которое, по словам администрации Трампа, перевозило наркотики из Венесуэлы, осталось как минимум двое выживших, но второй удар убил всех на борту. Всего по данным Пентагона, в лодке находились 11 человек.

Второй удар имеет большое значение, поскольку, по мнению некоторых экспертов в области права, если целью было убийство людей, то это является военным преступлением.

Сенатор Марк Келли, демократ от штата Аризона, заявил в воскресенье, что, если информация о втором ударе соответствует действительности, «это похоже» на военное преступление.

Главы республиканского и демократического комитетов по вооруженным силам Сената, возглавляемое Республиканской партией, заявили в пятницу, что комитетам известны о недавних сообщениях.

— Комитет направил запросы в Министерство обороны, и мы будем проводить тщательный надзор за выяснением фактов, связанных с этими обстоятельствами, — говорится в заявлении сенаторов Роджера Уикера, республиканца от штата Миссисипи, и Джека Рида, демократа от штата Род-Айленд.

Выступая в воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о втором ударе, о котором сообщалось ранее.

На вопрос, считает ли он законным нанесение второго удара с целью убить тех, кто был ранен при первом ударе, Трамп ответил: «Я не знаю, произошло ли это. Мы разберемся с этим. А Пит сказал, что этого не было. Пит сказал, что не приказывал убивать этих двух мужчин».

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что «вся эта история полностью ложна». Он сообщил, что «текущие операции по борьбе с наркотерроризмом и защите страны от смертоносных наркотиков увенчались оглушительным успехом».

— Наши текущие операции в Карибском бассейне соответствуют как американскому, так и международному законодательству. Все действия осуществляются в соответствии с правом вооруженных конфликтов и одобрены лучшими военными и гражданскими юристами по всей цепочке командования, — написал Пит Хегсет в пятницу на X.

Администрация Трампа усиливает давление на Венесуэлу. Трамп рассматривает возможность военных действий против страны после почти двух десятков ударов США по судам в регионе, в результате которых погибли по меньшей мере 82 человека.

Напомним, 14 октября американская армия вновь атаковала лодку вблизи Венесуэлы, которую разведка связала с наркокартелями.

Ранее сообщалось, что конгресс США обеспокоен о правомерности ударов по кораблям Венесуэлы.

