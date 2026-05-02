Конфликт США с Ираном обошелся в $50 млрд — СМИ

Реальные расходы США на войну против Ирана вдвое превышают официальную оценку Пентагона в 25 млрд. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, передает агентство Kazinform.

Война США против Ирана, начавшаяся 28 февраля, обошлась американской казне примерно в $50 млрд, почти вдвое больше официальных данных, представленных Пентагоном.

По данным источников телеканала, оценка в $25 млрд не учитывает ряд статей расходов, включая уничтоженную и поврежденную военную технику, а также ущерб, нанесенный американским базам.

Основной статьей затрат стали боеприпасы, запасы которых необходимо постоянно восполнять. Существенные потери зафиксированы и в сегменте беспилотной авиации. Американские военные, по данным источников, лишились не менее 24 разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper стоимостью от $30 млн каждый.

Дополнительные расходы связаны с переброской сил в регион, топливом и развертыванием военной инфраструктуры. По оценке старшего советника Center for Strategic and International Studies Марка Канчиана, затраты несут не только Пентагон, но и другие ведомства США, включая структуры внутренней безопасности.

Официальная оценка Пентагона уже подверглась критике со стороны американских законодателей. Сенатор Крис Кунс заявил, что сумма в $25 млрд выглядит заниженной, поскольку не включает расходы на содержание войск в регионе в течение двух месяцев.

Глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от прямой оценки полной стоимости операции, заявив, что в расчет необходимо также включать потенциальные последствия, включая риск появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по урегулированию конфликта, предусматривающим отложенное обсуждение ядерной программы.

Американский лидер поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. Позже Иран передал новый проект соглашения для США через Пакистан, выступающий посредником в переговорах между сторонами.