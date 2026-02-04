Конфликт без последствий: Совет по этике рассмотрел дело Сапиева и Есимханова

Как сообщил председатель Совета по этике Жандос Сарсен, основанием для разбирательства стал публичный конфликт между должностными лицами, информация о котором получила широкое распространение в СМИ и социальных сетях и вызвала общественный резонанс.

— Действия государственных служащих, особенно лиц руководящего состава, должны соответствовать нормам служебной этики. Любые конфликтные ситуации подлежат разрешению исключительно в правовом и деловом формате, — отметил Жандос Сарсен.

По его словам, в день появления информации о конфликте департаментом было возбуждено дисциплинарное дело и проведено служебное расследование. Его выводы указали на наличие в действиях обоих должностных лиц признаков нарушения подпункта 5 пункта 6, а также подпунктов 1 и 7 Этического кодекса государственных служащих.

Однако 2 февраля текущего года Серик Сапиев и Даурен Есимханов уволились с государственной службы по собственному желанию. В связи с этим дисциплинарное производство не повлекло применения каких-либо санкций. Как пояснил председатель Совета по этике, законодательство запрещает добровольное увольнение лишь при рассмотрении дел о коррупционных правонарушениях либо проступках, дискредитирующих государственную службу. Нарушение норм служебной этики к таким основаниям не относится.

Уполномоченная по этике аппарата акима Карагандинской области Корлан Бекимова сообщила, что ранее признаков напряженных отношений или конфликтов между Сапиевым и Есимхановым зафиксировано не было, и подобный случай стал первым.

В результате рассмотрения Совет по этике ограничился направлением рекомендаций в адрес акимата Карагандинской области — о необходимости профилактики подобных ситуаций и усиления контроля за соблюдением норм служебной этики.

Таким образом, несмотря на установленные нарушения, бывшие должностные лица фактически избежали дисциплинарного наказания. Более того, поскольку увольнение произошло по собственному желанию и не по дискредитирующим основаниям, действующее законодательство не ограничивает их право в дальнейшем занимать государственные должности.

Напомним, по информации департамента полиции Карагандинской области, между двумя мужчинами сначала возник словесный спор, который перерос в драку. По заявлению 42-летнего жителя Караганды начато досудебное расследование по статье «Побои». Санкции статьи предусматривают штраф, общественные работы либо административный арест сроком до 25 суток.

Серик Сапиев опубликовал развернутый комментарий на своей странице в социальных сетях. Он подчеркнул, что произошедшее не носит личного или бытового характера.

Конфликт получил широкий общественный резонанс и стал предметом расследования правоохранительных органов. На фоне заявлений о возможных нарушениях в системе управления спортом в регионе назначены служебная проверка и комплексный аудит.