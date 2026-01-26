Проверку и аудит проведут в управлении спорта Карагандинской области

Напомним, по информации департамента полиции Карагандинской области, между двумя мужчинами сначала возник словесный спор, который перерос в драку. По заявлению 42-летнего жителя Караганды начато досудебное расследование по статье «Побои». Санкции статьи предусматривают штраф, общественные работы либо административный арест сроком до 25 суток. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.

Сегодня Серик Сапиев опубликовал развернутый комментарий на своей странице в социальных сетях. Он подчеркнул, что произошедшее не носит личного или бытового характера.

— Речь идет о сопротивлении со стороны определенных лиц, имеющих негласное влияние в регионе. Без моего ведома предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области. В момент, когда я обнаружил это, я попытался мирным путем пресечь это, — отметил Серик Сапиев.

Он также заявил, что произошедшее не повлияет на его намерение продолжать системные реформы в сфере спорта, о необходимости которых неоднократно говорил Глава государства.

В свою очередь, в пресс-службе акима Карагандинской области сообщили о назначении проверки.