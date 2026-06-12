Конфискованные автомобили Перизат Кайрат передали госорганам бесплатно
Конфискованные автомобили, принадлежавшие осужденной Перизат Кайрат, бывшей главе фонда «Biz Birgemiz», приговоренной за хищение средств, были переданы государственным органам бесплатно, передает агентство Kazinform.
Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Нурмахан Адильбеков на брифинге в СЦК пояснил порядок распределения такого имущества. По его словам, в данном случае автомобили не удалось реализовать на торгах, после чего их передали госорганам.
— Эта мера предусмотрена для того, чтобы экономить бюджетные деньги. Вместо того чтобы закупать эти автомобили, их лучше взять из конфискованного имущества. Нормативными правовыми актами такое право закреплено у правоохранительных и государственных органов, — отметил он.
Он также отметил, что конфискованное имущество поступает в собственность государства, после чего Комитет государственного имущества и его территориальные подразделения распределяют его для закрепления за государственными юридическими лицами с целью экономии бюджетных средств.
Журналисты уточнили, что ранее направляли запросы о том, куда были переданы автомобили и недвижимость Перизат Кайрат, однако полных ответов предоставлено не было.
Спикер пояснил, что весь жилой фонд передается в коммунальную собственность акиматов, которые затем самостоятельно осуществляют его распределение.
— По автомобилям я уже пояснил, как это происходит. Уверяю вас, автомобиль Перизат Кайрат закреплен за государственным юридическим лицом в лице правоохранительных органов, — заявил он.
В марте этого года сообщалось, что один из автомобилей Перизат Кайрат — бывшей главы фонда «Biz birgemiz», осужденной за хищение средств, собранных под видом благотворительности, — выставлялся на торги. Речь шла о Mercedes-Benz S450 с госномером 777KPK01, оцененного в 79,4 млн тенге.
Позже стало известно, что автомобиль был передан в собственность государства.
25 июля 2025 года суд в Астане приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее мать, Гайни Алашбаева, получила 7 лет лишения свободы также с конфискацией имущества.
По материалам дела, с 2021 по 2024 год они привлекали пожертвования от населения и юридических лиц под предлогом благотворительной помощи. Однако большую часть собранных средств использовали на личные нужды. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге.
Также сообщалось, что у Перизат Кайрат и ее матери конфискован ряд объектов имущества. В их числе — частный дом в коттеджном городке Vela Village, квартиры в жилых комплексах «Akbulak Riviera», «Sensata Plaza», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» с парковочными местами, автомобили Mercedes-Benz S450 (2024 г. в.), Lexus LX 600 (2024 г. в.), Mercedes-Benz EQE 500 4Matic (2023 г. в.), Haval H6 GT (2024 г. в.), а также 100% доля в уставном капитале ТОО «Rebel Flowers» и денежные средства — свыше 97 млн тенге и 22 тыс. долларов США.