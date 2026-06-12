Конфискованные автомобили Перизат Кайрат передали госорганам бесплатно

Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Нурмахан Адильбеков на брифинге в СЦК пояснил порядок распределения такого имущества. По его словам, в данном случае автомобили не удалось реализовать на торгах, после чего их передали госорганам.



— Эта мера предусмотрена для того, чтобы экономить бюджетные деньги. Вместо того чтобы закупать эти автомобили, их лучше взять из конфискованного имущества. Нормативными правовыми актами такое право закреплено у правоохранительных и государственных органов, — отметил он.

Он также отметил, что конфискованное имущество поступает в собственность государства, после чего Комитет государственного имущества и его территориальные подразделения распределяют его для закрепления за государственными юридическими лицами с целью экономии бюджетных средств.

Журналисты уточнили, что ранее направляли запросы о том, куда были переданы автомобили и недвижимость Перизат Кайрат, однако полных ответов предоставлено не было.

Спикер пояснил, что весь жилой фонд передается в коммунальную собственность акиматов, которые затем самостоятельно осуществляют его распределение.

— По автомобилям я уже пояснил, как это происходит. Уверяю вас, автомобиль Перизат Кайрат закреплен за государственным юридическим лицом в лице правоохранительных органов, — заявил он.

В марте этого года сообщалось, что один из автомобилей Перизат Кайрат — бывшей главы фонда «Biz birgemiz», осужденной за хищение средств, собранных под видом благотворительности, — выставлялся на торги. Речь шла о Mercedes-Benz S450 с госномером 777KPK01, оцененного в 79,4 млн тенге.

Позже стало известно, что автомобиль был передан в собственность государства.

25 июля 2025 года суд в Астане приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее мать, Гайни Алашбаева, получила 7 лет лишения свободы также с конфискацией имущества.

По материалам дела, с 2021 по 2024 год они привлекали пожертвования от населения и юридических лиц под предлогом благотворительной помощи. Однако большую часть собранных средств использовали на личные нужды. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге.



Также сообщалось, что у Перизат Кайрат и ее матери конфискован ряд объектов имущества. В их числе — частный дом в коттеджном городке Vela Village, квартиры в жилых комплексах «Akbulak Riviera», «Sensata Plaza», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» с парковочными местами, автомобили Mercedes-Benz S450 (2024 г. в.), Lexus LX 600 (2024 г. в.), Mercedes-Benz EQE 500 4Matic (2023 г. в.), Haval H6 GT (2024 г. в.), а также 100% доля в уставном капитале ТОО «Rebel Flowers» и денежные средства — свыше 97 млн тенге и 22 тыс. долларов США.