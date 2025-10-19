РУ
    11:32, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Кому казахстанская певица подарила шанс остаться на шоу Silk Way Star в Астане

    В Астане завершился пятый эпизод международного вокального конкурса Silk Way Star, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кому казахстанская певица подарила шанс остаться на шоу Silk Way Star в Астане
    Фото: кадр из видео

    На этой неделе участники познакомили зрителей с культурой и народным искусством своих стран. Каждый исполнил композицию на родном языке — от лиричных баллад до зажигательных этно-мотивов. Многие вышли на сцену в костюмах с национальной символикой, превращая выступления в красочные мини-спектакли.

    Лидером пятого эпизода стал представитель Армении — певец Саро Геворгян.

    Меньше всего баллов набрала южнокорейская группа Kandis, и, казалось, их участие в проекте подходит к концу. Однако неожиданный поворот внесла представительница жюри от Казахстана — певица Жанар Дугалова.

    — Группе Kandis в ходе выступления словно не удалось показать все свои возможности. Но, когда они по нашей просьбе спели акапелла, мы увидели, на что они способны. Это единственная группа среди участников, и мне очень сложно. Из эфира в эфир они демонстрируют нам настоящее шоу. Они уже обрели фанатов в Казахстане. Silk Way Star — это не просто вокальный конкурс, это особый проект, раскрывающий разносторонность и потенциал артистов. Поэтому, используя право страны-организатора, хочу оставить в проекте группу Kandis, — сказала Жанар Дугалова.

    Таким образом, все участники продолжают борьбу и уже на следующей неделе вновь выйдут на сцену, чтобы покорить сердца зрителей новыми выступлениями.

    По итогам пяти этапов турнирная таблица выглядит следующим образом:

    • Монголия — 572 балла
    • Казахстан — 572 балла
    • Армения — 570 баллов
    • Малайзия — 570 баллов
    • Узбекистан — 562 балла
    • Грузия — 560 баллов
    • Китай — 558 баллов
    • Таджикистан — 552 балла
    • Кыргызстан — 538 баллов
    • Южная Корея — 508 баллов.

    По итогам пяти этапов лидерами проекта стали исполнители Мишель Джозеф (Монголия) и ALEM (Казахстан).

    Шоу Silk Way Star выходит в эфир каждую субботу на телеканале Jibek Joly в 20:00 и на канале Silk Way в 22:30.

    Зрители из каких стран следят за масштабным вокальным проектом Silk Way Star в Астане — читайте в нашем материале.

    Напомним, Silk Way Star — это первый азиатский вокальный конкурс, собравший на одной сцене в Астане талантливых исполнителей из 12 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

