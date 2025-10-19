Кому казахстанская певица подарила шанс остаться на шоу Silk Way Star в Астане

На этой неделе участники познакомили зрителей с культурой и народным искусством своих стран. Каждый исполнил композицию на родном языке — от лиричных баллад до зажигательных этно-мотивов. Многие вышли на сцену в костюмах с национальной символикой, превращая выступления в красочные мини-спектакли.

Лидером пятого эпизода стал представитель Армении — певец Саро Геворгян.

Меньше всего баллов набрала южнокорейская группа Kandis, и, казалось, их участие в проекте подходит к концу. Однако неожиданный поворот внесла представительница жюри от Казахстана — певица Жанар Дугалова.

— Группе Kandis в ходе выступления словно не удалось показать все свои возможности. Но, когда они по нашей просьбе спели акапелла, мы увидели, на что они способны. Это единственная группа среди участников, и мне очень сложно. Из эфира в эфир они демонстрируют нам настоящее шоу. Они уже обрели фанатов в Казахстане. Silk Way Star — это не просто вокальный конкурс, это особый проект, раскрывающий разносторонность и потенциал артистов. Поэтому, используя право страны-организатора, хочу оставить в проекте группу Kandis, — сказала Жанар Дугалова.

Таким образом, все участники продолжают борьбу и уже на следующей неделе вновь выйдут на сцену, чтобы покорить сердца зрителей новыми выступлениями.

По итогам пяти этапов турнирная таблица выглядит следующим образом:

Монголия — 572 балла

Казахстан — 572 балла

Армения — 570 баллов

Малайзия — 570 баллов

Узбекистан — 562 балла

Грузия — 560 баллов

Китай — 558 баллов

Таджикистан — 552 балла

Кыргызстан — 538 баллов

Южная Корея — 508 баллов.

По итогам пяти этапов лидерами проекта стали исполнители Мишель Джозеф (Монголия) и ALEM (Казахстан).

Шоу Silk Way Star выходит в эфир каждую субботу на телеканале Jibek Joly в 20:00 и на канале Silk Way в 22:30.

Напомним, Silk Way Star — это первый азиатский вокальный конкурс, собравший на одной сцене в Астане талантливых исполнителей из 12 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.